Stone Fist – Stone Fist (EP)

Noch schnell vor dem großen Weihnachtsgeschäft der Musikindustrie: Ein paar Reviews zu Veröffentlichungen, die in diesem Jahr – aus mir vermeintlich unerklärlichen Gründen – bisher unter meinem Radar geblieben sind.

Mit ihrer selbst betitelten Debüt-EP vom 09.05.2025 (digital über Go Down Records veröffentlicht) legen Stone Fist aus Italien einen kraftvollen Einstand hin. Das Trio – Christian Spolaore (Gitarre, Gesang), Emanuele Perego (Bass) und Matteo Vignocchi (Schlagzeug) – wurde erst 2022 gegründet und präsentiert auf seinem ersten Release sechs Tracks, die tief in der Tradition des Stoner und Desert Rock verwurzelt sind, dabei aber auch deutliche Einflüsse aus Grunge, Alternative und Psychedelic erkennen lassen.

Von Beginn an überzeugt die EP mit einem satten, erdigen Sound: verzerrte Gitarren, wuchtige Riffs und treibende Grooves bestimmen das Bild. Songs wie der Opener Nightmare Blues rollen mit roher Energie nach vorne und zeigen, dass hier eine junge Band mit viel Spielfreude und Gespür für Dynamik am Werk ist. Besonders stark wirkt das hypnotisch schwebende Space Trip, das mit psychedelischen Gitarrensounds und trippigen Details eine dichte Atmosphäre aufbaut. Titel wie Showbiz Bitch, Pornstar oder Metal Zombie schlagen dagegen eine rauere Richtung ein – rotzig, jugendlich und ungeschliffen, mit einer ordentlichen Portion Humor und Attitüde. Zwischen Desert-Rock-Schwere, Grunge-Rauheit und einem Hauch Psychedelic entsteht ein Debüt, das Lust auf mehr macht, weil es roh und authentisch klingt.

