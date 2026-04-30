Lynx stellen sich vor

Der Bandname Lynx ist sehr oft zu finden. Bei Lynx und dem Album Trinity Of Suns handelt es sich um eine Band aus Hessen, die nach ihrem starken Debüt Watcher Of Skies den Nachfolger via Dying Victims Productions präsentiert. Eine junge Band wühlt tief in den 70ern. Wir fragten beim Gitarristen Tim Künz nach, wo seine Wurzeln liegen, und er stellt uns Lynx kurz vor.

Wann hast du erstmalig ein Instrument in die Hand genommen und welches Instrument war das?

Mit zwölf Jahren habe ich in meinem Heimatdorf klassische Konzertgitarre von unserem Nachbarn, einem Lehrer und großartigem Musiker, gelernt.

Welche Platte hast du dir als Erstes selbst gekauft?

Das war die Death Fiend von Hellhammer im lokalen Plattenladen. Ich kannte Hellhammer damals nicht und habe die Platte wegen des Covers gekauft. Das sollte ich aber nicht bereuen.

Wann und wo war dein erstes Livekonzert als Zuschauer und wer stand auf der Bühne?

Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mein erstes Konzert waren Die Ärzte, das war 2007 in der Frankfurter Festhalle. Ich bin heute noch Fan.

Wann und wo hast du erstmalig selbst auf der Bühne gestanden und ein Konzert / einige Songs gespielt?

Das muss die Schulband gewesen sein. Ich war 14 Jahre alt. Die Band hieß Awaiting Friday und die Auftritte waren natürlich nur schulintern. Ich denke aber häufig mit einem Lächeln daran zurück.

Welcher Musiker:innen sind deine Vorbilder?

Meine allerersten Helden, Tony Iommi und Angus Young, haben mich dazu bewegt, von der klassischen Akustikgitarre auf eine Gibson SG umzusteigen.

Als drei Vorbilder auf meinem weiteren Weg als Gitarrist muss ich noch George Harrison, Jimmy Page und Rory Gallagher nennen.

Welche Bedeutung hat für dich der Bandname Lynx und wie sind du und deine Bandmember auf den Namen gekommen?

Der Luchs verkörpert für uns eine bestimmte Art von Mystizismus und Naturverbundenheit, mit der wir uns selbst identifizieren. Diese Themen findet man überall in unseren Texten wieder. Er ist der leise, anmutige, wandernde Protagonist all unserer Songs.

Wo und wann haben Lynx erstmalig live auf der Bühne gestanden und wie waren die Reaktionen des Publikums?

Das war 2021 im Bambi Galore in Hamburg. Zu dem Zeitpunkt war unsere erste Platte bereits veröffentlicht. Aufgrund der Pandemie war die Stimmung irgendwo zwischen Anspannung und Ekstase. Ich kann es schwer beschreiben, werde diesen seltsam schönen Abend aber nie vergessen.

Bei welchen Bands mit welcher musikalischen Ausrichtung spielst du noch oder hast du bereits gespielt?

Es gab immer mal Projekte, aber meine letzte beständige Band war Fourth Crusade. Eine Death-Metal/Metallic-Hardcore-Band. Die meisten Mitglieder von Lynx haben irgendwo einen Hintergrund in härterer Musik. Aber dafür sind wir jetzt wohl nicht mehr wütend genug.

Nenn uns fünf Platten, die für deine Entwicklung als Musiker essenziel waren?

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Black Sabbath – Black Sabbath

Rush – 2112

Boston – Boston

The Stooges – Raw Power

Wenn du zu Hause entspannen möchtest, was legst du auf?

George Harrison – All Things Must Pass

Danke, die finalen Worte gehören dir.

Danke für euer Interesse. In Trinity Of Suns steckt unglaublich viel Herzblut, wir freuen uns sehr darauf, es mit euch teilen zu können.