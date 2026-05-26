Heaven Shall Burn: spielen am 02.08.2026 Clubshow in der Batschkapp

Nach der äußerst erfolgreichen Heimat Over Europe Tour Anfang des Jahres (Bericht Stuttgart: hier!), kommen die Thüringer abseits der Festival-Shows nun auch wieder in sechs ausgewählte Clubs in Deutschland und Österreich.

Eines dieser Konzerte wird am 02.08.2026 in der Frankfurter Batschkapp stattfinden und wer bereits schon einmal eine Clubshow von Heaven Shall Burn besucht hat, weiß, wie intensiv diese intimen Shows im kleinen Kreis sind!

Maik Weichert kommentiert wie folgt: „Damit uns nicht langweilig wird zwischen den ganzen coolen Festival-Wochenenden ,haben wir uns ein paar Orte rausgesucht, die wir endlich unbedingt mal (wieder) beackern müssen!”

Als Support sind dieses Mal Sanguisugabogg und 200 Stab Wounds, die den Fans mit Sicherheit ordentlich einheizen werden.

Datum: 02.08.2026

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Link: https://www.batschkapp.net

Ticket zu diesem Event bekommt ihr ausschließlich über den bandeigenen Onlineshop: hier!