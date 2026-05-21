Broilers: spielen am 23.06.2026 eine Clubshow in der Batschkapp

Mittlerweile sind die Warm-Up-Shows der Broilers schon zur Tradition geworden, bevor man im Sommer die großen Bühnen bespielt. Nachdem sich die Düsseldorfer eine Auszeit von zwei Jahren genommen haben, dürfte es nicht verwunderlich sein, dass die Tickets für eben jene Clubshows in Windeseile vergriffen waren. Selbst die Tickets für die großen Open-Air-Shows werden langsam knapp und jeder, der hier noch dabei sein will, sollte sich ranhalten. Broilers

Der Startschuss fällt dieses Jahr in Frankfurt. Fans dürfen sich auf eine heiße Show in der Batschkapp freuen. Mit von der Partie sind Drei Meter Feldweg. Die aus Niedersachsen stammenden Punker passen stilistisch wie die Faust aufs Auge und werden den glücklichen Kartenbesitzern sicherlich ordentlich einheizen, bevor die Broilers in Frankfurt ihren Ritt durch den Sommer eröffnen.

Datum: 23.06.2026

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Link: https://www.batschkapp.net

Tickets für die restlichen Open-Air-Shows bekommt ihr unter: https://shop.broilers.de/