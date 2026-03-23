Zebrahead: heizen mit ihrer neuen Single „Burn Burn Burn“ ein

Am 18. März haben Zebrahead, die Punk-Metal-Größen aus Südkalifornien, Burn Burn Burn, die erste Single ihrer kommenden EP O veröffentlicht. Der Track läutet eine neue Welle von Musik und Visuals ein, die bis zur Veröffentlichung der EP reichen und die EP-Reihe der Band – III, II, I und nun O – abschließen. Streamt Burn Burn Burn hier:

„Burn, Burn, Burn is straight energy from the jump“, so Sänger und Rapper Ali Tabatabaee. „It’s aggressive but still super melodic, and it’s got this bounce to it that just makes you want to move.“

Zebrahead haben jahrzehntelang an ihrer kraftvollen Mischung aus Melodie, metallischen Riffs, Punk-Dringlichkeit und Hip-Hop-Flow gefeilt. Burn Burn Burn zeigt die Band in Höchstform. Schlagzeuger Udhus: „Burn Burn Burn is our version of Slayer and Taylor Swift doing Redbull vodka shots at the pool on Spring Break till 6AM.“ Gitarrist Palmer fügt hinzu: „Burn, Burn, Burn! is a slammer of a song that kicks off the release of a new batch of songs! It’s heavy, melodic, and it has one of the shreddiest solos I’ve ever done! I’m really proud of this one and it’ll get the headbangers banging away!“

Neben Tabatabaee, Palmer und Udhus gehören Sänger/Gitarrist Adrian Estrella und Bassist Ben Osmundson zu Zebrahead. Gemeinsam führen sie ihre Erfolgsgeschichte fort, die 1998 mit der EP Yellow begann, gefolgt von ihrem Major-Label-Debüt Waste Of Mind auf Columbia Records im selben Jahr. Weitere Veröffentlichungen wie Playmate Of The Year, MFZB, Broadcast To The World, Phoenix, Get Nice, Call Your Friends und Walk The Plank festigten ihre internationale Präsenz, während Brain Invaders aus dem Jahr 2019 ihre Beständigkeit unterstrich.

Die Bühne ist nach wie vor ihr natürliches Terrain. Ihre Vita umfasst zahlreiche Auftritte auf großen US-amerikanischen und internationalen Festivals, darunter Reading und Leeds, Download Festival, Rock Am Ring, Summer Sonic, Fuji Rock Festival, Slam Dunk Festival, Pukkelpop, Nova Rock Festival, Vans Warped Tour und When We Were Young.

Nachdem O die EP-Reihe mit einer Reihe neuer Veröffentlichungen abschließt, greifen Zebrahead nicht auf ihre Vergangenheit zurück, sondern nutzen sie als Waffe. „As long as people come out to shows and listen, we will continue to tour the world and release Music“, sagt Bassist Ben Osmundson.

Bevorstehende Tour-Termine 2026:

Juni

11.–13.06.2026 – (CH) Interlaken, Greenfield Festival

20.06.2026 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside Festival

21.06.2026 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival

November–Dezember

27.11.2026 – (AT) Vienna, Brauerei Ottakringer

01.12.2026 – (DE) Nuremberg, Löwensaal

02.12.2026 – (DE) Munich, Backstage

03.12.2026 – (DE) Stuttgart, LKA Longhorn

04.12.2026 – (DE) Saarbrücken, Garage

05.12.2026 – (DE) Leipzig, Felsenkeller

06.12.2026 – (DE) Hannover, Kulturzentrum Faust

08.12.2026 – (DE) Cologne, Live Music Hall

09.12.2026 – (DE) Münster, Skaters Palace

10.12.2026 – (DE) Berlin, Metropol

11.12.2026 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

12.12.2026 – (DE) Hamburg, Grosse Freiheit 36

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