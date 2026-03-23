Sleeping With Sirens: neue Single und Musikvideo zu „An Ending In Itself“ veröffentlicht

Die legendäre Rock-Band Sleeping With Sirens kehrt mit dem ergreifenden und kraftvollen Titel An Ending In Itself zurück, der von Will Yip (Turnstile, Circa Survive, Movements) produziert wurde. Der Song ist eine Reflexion darüber, wie man mit Schwierigkeiten umgeht.

Frontmann Kellin Quinn teilt seine Gedanken zu dem neuen Track: „Dieser Song ist ein Liebesbrief an alle, die gerade mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir so sehr so tun müssen, als hätten wir ‚immer alles im Griff‘, dass wir Angst haben, jemanden an uns heranzulassen. Ich finde es wichtig, offen miteinander zu reden und um Hilfe zu bitten, wenn wir sie brauchen. In diesem Song geht es darum, mutig genug zu sein, zuzugeben, dass es uns nicht immer gut geht. Egal, was du gerade durchmachst, es gibt Hoffnung.“

Getragen von unerbittlicher Angst und gewaltigen Melodiebögen ist diese Veröffentlichung die erste Single seit Feel – das auf Platz 3 der Billboard 200 debütierte – und bei Rise Records erscheint. Zu den früheren Veröffentlichungen über Rise Records gehören auch With Ears To See And Eyes To Hear und das mit Gold ausgezeichnete Album Let’s Cheers To This, aus dem die Platin-Single If You Can’t Hang hervorging.

Nach fünfzehn Jahren, sieben Studioalben und Tausenden von Konzerten hat die Band viele ihrer Kollegen überdauert und sich dabei einen unbestreitbar einzigartigen Weg durch den modernen Alternative Rock gebahnt. Sie prägten maßgeblich die Ära der Warped Tour in den frühen bis mittleren 2000er Jahren und erleben nun einen neuen Aufschwung, da ein jüngeres Publikum ihr Repertoire für sich entdeckt.

Die Band, Kellin Quinn [Gesang], Nick Martin [Gitarre], Justin Hills [Bass], Matty Best [Schlagzeug] und dem neuesten Mitglied Tony Pizzuti [Gitarre], verfeinert weiterhin ihren charakteristischen Sound und erkundet dabei mutig neue kreative Horizonte.

Diese zukunftsorientierte Perspektive, gepaart mit einer tiefen Verbundenheit zu ihren Zuhörern, hat Sleeping With Sirens zu einem immer aktuellen Begriff gemacht.

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