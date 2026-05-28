Nick Cave & The Bad Seeds: kommen am 02.08.2026 nach Dresden

Die australische Kultband Nick Cave & The Bad Seeds macht im Sommer 2026 Halt bei den Filmnächte am Elbufer 2026. Am Sonntag, den 02.08.2026, spielt die Formation um Frontmann Nick Cave ein Open-Air-Konzert am Dresdner Königsufer. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die Filmnächte am Elbufer zählen zu den bekanntesten Open-Air-Veranstaltungen Deutschlands und ziehen jedes Jahr tausende Besucher an die Elbe. Für 2026 wurden bereits zahlreiche nationale und internationale Künstler angekündigt – darunter auch Nick Cave & The Bad Seeds als einer der großen Headliner des Festivals.

Nick Cave gilt seit Jahrzehnten als einer der prägendsten Künstler der Alternative- und Rockmusik. Gemeinsam mit den Bad Seeds verbindet er düstere Balladen, intensive Live-Performances und poetische Texte zu einem unverwechselbaren Sound. Weltweite Bekanntheit erreichte die Band unter anderem mit Songs wie Red Right Hand oder dem Duett Where the Wild Roses Grow.

Fans dürfen sich in Dresden auf ein atmosphärisches Konzert unter freiem Himmel freuen. Der Vorverkauf für die Show läuft bereits, Tickets sind ab rund 90 Euro erhältlich.

Weitere News und Tickets findet ihr HIER!