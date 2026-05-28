Avantasia: spielen am 04.06.2026 im Rahmen des Schlossgarten Open Air 2026 in Tettnang

Wenn epische Gitarrenriffs auf märchenhafte Schlosskulisse treffen, dann ist wieder Zeit für das Schlossgarten Open Air in Tettnang. Am Donnerstag, dem 04..06.2026, verwandeln Avantasia den Schlosspark am Neuen Schloss in eine bombastische Metal-Oper unter freiem Himmel.

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Symphonic Metal, Hard Rock und großen Fantasy-Momenten zählen Avantasia seit über 25 Jahren zu den prägendsten Acts der internationalen Rock- und Metalszene. Mastermind Tobias Sammet, vielen auch als Frontmann von Edguy bekannt, erschafft mit Avantasia weit mehr als ein klassisches Konzert. Die Fans erwartet ein spektakuläres Live-Erlebnis voller hymnischer Refrains, spektakulärer Inszenierung und einer Atmosphäre zwischen Rockshow und Theaterbühne.

Dass Tobias Sammet’s Avantasia nun im Schlossgarten von Tettnang Station machen, verspricht einen Konzertabend der besonderen Art. Die eindrucksvolle Kulisse des Neuen Schlosses, umgeben von alten Bäumen und der grünen Parkanlage mitten in der Stadt, verleiht dem Open Air eine fast magische Stimmung. Schon die Veranstalter beschreiben den Schlosspark als Ort mit „viel Platz, eindrucksvoller Kulisse und grüner Umgebung“!

Im Rahmen der Here Be Dragons Summer 2026 Tour wird die Band ihre größten Hymnen ebenso präsentieren wie neues Material, begleitet von der für Avantasia typischen Bühnenshow. Die Besucher dürfen sich auf eine mitreißende Reise durch fantastische Klangwelten freuen, bei der große Emotionen, kraftvolle Stimmen und orchestrale Arrangements aufeinandertreffen.

Das Schlossgarten Open Air beginnt am 04.06.2026 um 19:15 Uhr im Schlosspark Tettnang. Einlass ist ab 18 Uhr, Avantasia starten voraussichtlich gegen 20:30 Uhr.

Für den perfekten Auftakt des Abends sorgt die österreichische Symphonic-Metal-Band Serenity. Die Formation aus Tirol begeistert seit Jahren mit kraftvollen Melodien, eindrucksvollen Stimmen und virtuosen Gitarrenparts. Bekannt für ihre historischen und fantastischen Themenwelten, passen Serenity ideal in das atmosphärische Ambiente des Schlossgarten Open Airs. Mit ihrer energiegeladenen Liveshow und eingängigen Hymnen stimmen sie das Publikum bereits vor Avantasia auf einen unvergesslichen Abend voller großer Metal-Momente ein.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der offiziellen Seite der Stadt Tettnang sowie bei Allgäu Concerts.