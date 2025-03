Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH gratulieren Volker aus Emden und Bernd aus Papenburg zu jeweils 2 Tickets für das Avantasia Konzert am 14.03.2025 in der Sporthalle in Hamburg.

Bands: Avantasia

Ort: Sporthalle, Hamburg

Datum: 14.03.2025

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets ab: 60,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/avantasia/