Verlosung: einmal 2 Tickets für die „The Art Of Destruction“ Kinopremiere am 06.03.2025 in Berlin

Time For Metal und Napalm Records verlosen einmal 2 Tickets für die The Art Of Destruction Kinopremiere am 06.03.2025 in Berlin. Dabei werden Destruction und die Filmemacher persönlich vor Ort sein. Sichert euch jetzt eure Tickets HIER!

The Art Of Destruction – Die einzigartige Musikdoku über die legendäre Thrash Metal Band Destruction feiert am 06.03.2025 im Berliner CineStar Cubix am Alexanderplatz Weltpremiere. In Anwesenheit der Thrash Metal-Legenden Destruction und der Filmemacher Ili Jelusic und Denise Dörner, mit Q & A, Filmgespräch, Meet & Greet und Autogramm-Stunde.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 05.03.2025!

Time For Metal und die Napalm Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 5th of March 2025 12:00:00 AM