Andernach Rockt 2026 – Benefizfestival am 23. und 24.05.2026 im Schlossgarten Andernach (Vorbericht)

Bands am 23.05.: The Wild Bobbin’ Baboons, Rook Road, Sign X, John Diva And The Rockets Of Love, Bonfire

Bands am 24.05.: Just 2 Jam, Riot In The Attic, Karabooza, Mandowar

Ort: Schlossgarten Andernach (Open Air), Am Stadtgraben, 56626 Andernach

Datum: 23. und 24.05.2026 (Einlass ab 12:00 Uhr, Beginn Rahmenprogramm ab 13:00 Uhr)

Kosten: Kombitickets ab 30,00 €, Tagestickets ab 18,00 € (zzgl .Gebühren und Versandkosten)

Genre: Rock, Rock’n Roll, Glam Rock, Hard Rock

Veranstalter: Andernach Rockt

Link: https://www.andernachrockt.de/

Bereits zum fünften Mal findet am 23. und 24.05.2026 das Andernach Rockt Festival statt, und wie jedes Jahr geht der gesamte Erlös aus Ticketeinnahmen und Getränkeverkauf an Einrichtungen und Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region.

Aus einem Herzensprojekt von Rockfans ist mittlerweile eine etablierte Veranstaltung geworden, die die Liebe für gute Rockmusik mit sozialem Engagement verbindet.

Neben einem bunten und familienfreundlichen Rahmenprogramm bringen John Diva And The Rockets Of Love am Samstag den Glam Rock der 80er-Jahre zurück, während die Hard-Rock-Veteranen von Bonfire das erste Mal wieder mit Alexx Stahl gemeinsam auftreten werden, der als Sänger zur Band zurückgekehrt ist.

Sonntags darf man sich auf Mandowar als Headliner freuen, die Rock- und Metal-Klassiker im Mandolinen-Sound auf die Bühne bringen werden.

Time For Metal wird für euch am Samstag, dem 23.05., am Start sein und berichten.