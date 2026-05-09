Dead Pot Society: kehren mit einem Video zum neuen Song „Sinner Systems“ zurück

Die in Südkalifornien beheimatete Alt-Hard-Rock-Band Dead Pot Society meldet sich mit dem Video zu ihrem neuen Song Sinner Systems zurück.

Der Titel wurde von Paul Meany (Twenty One Pilots, Pierce The Veil) produziert und von Adam Hawkins (Turnstile, Yungblud, Twenty One Pilots) abgemischt. Das voyeuristische Video ist ebenso spannungsgeladen wie das kantige und basslastige Riffing des Songs.

„Sinner Systems is a dark, brooding song that blends heavy, detuned fretless grooves with addictive, hedonistic lyrics that hold a mirror up to modern excess and emotional numbness,“ erklärt die Band. „We explored the duality of the detuned and the melodic and came up with a song that is a cinematic journey for the listener.“

Noch in diesem Monat werden Dead Poet Society gemeinsam mit Highly Suspect auf Tour gehen. Alle anstehenden Termine findet ihr hier.

Dead Poet Society haben die Aufmerksamkeit der Rockwelt mit ihrem Aufsehen erregenden Debütalbum –!– (The Exclamation Album) aus dem Jahr 2021 sowie mit ihrem gleichermaßen gefeierten Nachfolger Fission (2024) auf sich gezogen. Beide Alben erschienen über Spinefarm. Die Band trat auf bedeutenden Festivals rund um den Globus auf, darunter das Welcome to Rockville, Sonic Temple, Graspop, Reading And Leeds sowie das 2000Trees. Dead Poet Society waren bereits gemeinsam mit Größen des Alternative Rock wie Badflower, Biffy Clyro, Highly Suspect und anderen auf Tour. Letztlich haben sich die Musiker als intensiver Live-Act etabliert, den man sich keinesfalls entgehen lassen sollte – untermauert durch Lobeshymnen der Presse. Mit ihrem unverwechselbaren, tief in ihrer DNA verankerten Sound besetzen Dead Poet Society eine ganz eigene Nische – und genau so gefällt es ihnen.

Dead Pot Society sind:

Jack Underkofler – Gesang, Gitarre

Jack Collins – Gitarre

Dylan Brenner – Bass

Will Goodroad – Schlagzeug

Dead Pot Society online:

https://www.facebook.com/deadpoetsocietyband/