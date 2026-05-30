Famous Strangers: kündigen neues Album an und veröffentlichen neue Videosingle

Emotional, unverfälscht und unberechenbar – eine Kombination, die Famous Strangers nicht nur von der Masse abhebt, sondern auch ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein in allem, was sie tun, deutlich macht. Klänge, die auf jahrelanger Erfahrung basieren, Texte, die aus realen Situationen stammen und mit Herzblut vorgetragen werden, sowie eine unvergleichliche Chemie zwischen den Bandmitgliedern: Das ist es, was die Band aus Edmonton so besonders macht. Von Heavy Metal und Hard Rock bis hin zu innigem Blues, der auf ihrem bevorstehenden Debütalbum Famous Strangers (VÖ: 21. August) zu hören ist, haben sie alles zu bieten. Die vier Kanadier sind bereit, die Musikwelt im Sturm zu erobern und überall, wo sie auftreten, für Aufsehen zu sorgen. Es ist ein furchtloses Debüt, das auf Ehrlichkeit, Selbstfindung und einem Bewusstsein um den eigenen Wert basiert. Das Album schöpft stark aus persönlichen Erfahrungen und fängt die Höhen, die Rückschläge und das Wachstum ein, das damit einhergeht, zu lernen, wie man weitermacht. Die Band erklärt: “Im Kern ist es eine Erinnerung daran, dass es dir gut gehen wird – egal was dir begegnet – und dass du am Ende gestärkt daraus hervorgehen wirst.”

Jeder Track lebt und atmet in seinem eigenen Raum. Manche greifen auf raue, Old-School-Texturen zurück, andere entfalten sich langsam und mit eindringlicher, melodischer Tiefe, während der Rest mit einer Intensität einsetzt, die einen umhaut. Es wird nicht versucht, sich in eine Form zu pressen – da ist nur das Bekenntnis zu rohen Emotionen, Authentizität und einem Storytelling, das den Hörer auf der gesamten Reise begleitet. Als Debüt ist das Album sowohl eine Einführung als auch ein Statement. Die Band veröffentlicht nicht nur Musik: Sie schafft einen Raum, in dem sich die Zuhörer gestärkt fühlen, nachdenken, Energie und Liebe finden oder einfach so sein können, wie sie sind. Es ist eine Einladung, sich mit auf die Reise zu begeben, wohin auch immer sie führt.

Als Vorboten ihres neuen Debütalbums präsentieren Famous Strangers die erste Single Ghosts Of Men. Es ist ein rauer und mitreißender Track, der es beinahe gar nicht auf das Album geschafft hätte. Ursprünglich als Instrumentalstück geschrieben, noch Jahre bevor sich die Band überhaupt gegründet hatte, wurde der Song in letzter Minute wiederbelebt und innerhalb weniger Tage umgestaltet. Mit den zutiefst persönlichen Lyrics von Leadsängerin Amanda, die den Song gerade noch rechtzeitig für die Studioaufnahmen zum Leben erweckte, schuf die Band etwas Magisches: Angetrieben von rauer Hardrock-Energie taucht Ghosts Of Men in die Verletzlichkeit und emotionale Spirale des Ghostings ein. Der Song fängt die Einsamkeit, das Grübeln und das Gefühl ein, selbst unsichtbar zu werden. Das dazugehörige Musikvideo schlägt eine kühne, fantasievolle Richtung ein und zeigt eindringliche Szenarien dessen, was auf der anderen Seite der Stille geschehen könnte. Dass Amanda dabei in die männliche Rolle schlüpft, verleiht dem Ganzen eine spannende metaphorische Wendung. Kompromisslos, unkonventionell und emotional aufgeladen gibt die Single den Ton für das an, was wir vom kommenden Album erwarten können.

Über Famous Strangers

Famous Strangers wurden 2023 gegründet und sind das Ergebnis einer langjährigen gemeinsamen Vorgeschichte in der Musikszene von Edmonton, Kanada. Lange bevor die Band Gestalt annahm, hatten Jeff Kittlitz (Gitarre, Backing Vocals) und Brian “Beej” Beejerson (Schlagzeug, Backing Vocals) bereits zusammen Songs geschrieben, nachdem sich ihr vorheriges Bandprojekt This Is War um 2013 aufgelöst hatte. Ihre Zusammenarbeit legte den Grundstein für etwas, das sich schließlich zu etwas viel Größerem entwickeln sollte.

Im Laufe der Jahre stieß Braden Sustrik (Bassgitarre, Backing Vocals) über gemeinsame Kontakte dazu und das Trio begann, Instrumentalstücke zu entwickeln. Während der COVID-Zeit änderte die Gruppe ihre Ausrichtung und verwandelte sich in eine Classic-Rock-Coverband. Während diese Zeit ihre Chemie als Musiker verfeinerte, kam der entscheidende Moment, als Amanda Kiernan (Leadgesang) zu einer Probe kam, um mit den anderen zu jammen. Ihre sofortige Verbindung zu einem der Songs markierte einen Wendepunkt. Es war der Moment, in dem Famous Strangers ihre Band-Identität fanden: Was zuvor eine offene Zusammenarbeit gewesen war, wurde plötzlich zu einer vollwertigen Band.

Obwohl Famous Strangers als Band offiziell erst 2023 gegründet wurde, hatten sich die Mitglieder zu diesem Zeitpunkt bereits jahrzehntelang gekannt, die Bühne geteilt und Freundschaften aufgebaut. Ihre Geschichte beflügelt die Chemie und den Sound der Band, wobei jedes Mitglied seinen einzigartigen Teil zu diesem geschlossenen und dynamischen Lineup beiträgt.

Famous Strangers schöpfen aus einem breiten Spektrum an Einflüssen und vermischen Elemente, die an Judas Priest, Pink Floyd, Halestorm, Spiritbox und Metallica erinnern, während sie ebenso Inspiration von Iron Maiden, Nightwish und anderen einflechten. Gleichzeitig bleiben die vier mit ihren Wurzeln fest in der Szene von Edmonton verankert und lassen sich von lokalen Bands und erfahrenen Musikern beeinflussen, die ihre frühen Karrieren mitgeprägt haben. Heute baut die Band weiter auf diesem Fundament auf und lässt jahrelange Erfahrung, Zusammenarbeit und gemeinsame Leidenschaft in einen Sound einfließen, der sowohl unvorhersehbar als auch unverkennbar ihr eigener ist.