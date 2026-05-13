Das Interview mit Jenny von Ghosther zur aktuellen „The Orange Blackout Tour 2026“

Band: Ghosther

Herkunft: Heinsberg, Deutschland

Genre: Modern Metal

Label: Doc Gator Records

Link: https://ghosther.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Jenny

Gitarre – Andy

Bassgitarre – Stelle

Schlagzeug – Ronnie

Die Ghosther-Sängerin Jenny steht aktuell mitten in einem besonderen Kapitel der Bandgeschichte: Mit der Orange Blackout Tour 2026 ist die Gruppe im Mai und Juni in mehreren deutschen Städten live unterwegs und bringt ihre energiegeladenen Shows direkt zu den Fans. Nach einem intensiven Tourauftakt in Viersen richtet sich der Blick nun auf die kommenden Termine in Köln, Schmallenberg, Essen und München.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die neuen Songs, sondern auch die Emotionen, die sich aus dem Zusammenspiel von Publikum, Bühne und der aktuellen Single Alone In This ergeben. Zwischen intensiven Live-Momenten, neuen Erfahrungen auf der Bühne und der Entwicklung des aktuellen Sets spricht Jenny über die ersten Eindrücke der Tour und den weiteren Weg der Band.

Time For Metal / René W.:

Wie hast du persönlich den Tourauftakt der The Orange Blackout Tour 2026 erlebt – und was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?

Ghosther / Jenny:

Das war mal absolut großes Kino! Die Hütte war voll, die Stimmung brannte und wir waren heiß wie Frittenfett. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir ehrlicherweise die vielen Tränen, die geflossen sind. Das war schon irre und unglaublich für mich.

Time For Metal / René W.:

Die erste Show in Viersen ist bereits gespielt: Wie hat das Publikum auf den neuen Livesound und die Setlist reagiert?

Ghosther / Jenny:

Wir haben noch nie so viele Komplimente für unseren Sound bekommen wie auf dieser Tour. Ghosther klingen fetter denn je. In dem Tourset kommt jeder Fan auf seine Kosten.

Time For Metal / René W.:

Hat sich durch die kurze Vorbereitungsphase im Frühjahr etwas an eurer Live-Dynamik oder euren Abläufen auf der Bühne verändert?

Ghosther / Jenny:

Wir haben durch den Besetzungswechsel mehr denn je geprobt und das kann man tatsächlich hören und sehen!

Time For Metal / René W.:

Was bedeutet dir der Song Alone In This emotional, wenn du ihn jetzt Abend für Abend live performst?

Ghosther / Jenny:

Befreiung und Dankbarkeit für alles, was sich in den letzten Monaten nach vielen Rückschlägen doch wieder geradegebogen hat. Ich kämpfe jedes Mal mit den Tränen und ehrlicherweise genieße ich die knapp vier Minuten fast ganz für mich alleine und vergesse alles um mich herum.

Time For Metal / René W.:

Gibt es einen Moment im aktuellen Set, der für dich besonders intensiv oder sogar überraschend ist?

Ghosther / Jenny:

Ich möchte nicht zu viel verraten, damit unsere Fans auf den kommenden Dates noch einen Aha-Moment erleben können … Aber … wir bringen eine ganz besondere Version von Undertow mit, die dafür sorgt, dass niemand im Raum mehr spricht und vielleicht der/die eine oder andere noch ’ne Weile mitnimmt.

Time For Metal / René W.:

Wie unterscheidet sich die Atmosphäre der Orange Blackout Tour bisher von euren vorherigen Tourneen?

Ghosther / Jenny:

Es ist unsere erste eigene Headline-Tour. Dieses Gefühl kann man nicht vergleichen mit allem, was wir zuvor gespielt und erlebt haben. Es fühlt sich an wie die Ernte, die man 12 Jahre gesät hat.

Time For Metal / René W.:

Auf welche der kommenden Städte – wie Köln, Schmallenberg, Essen oder München – freust du dich persönlich am meisten und warum?

Ghosther / Jenny:

Es gibt hier keine bevorzugte Präferenz. In allen Städten haben wir schon gespielt und jede Stadt hat ihre eigene Dynamik und ihren eigenen Charme.

Time For Metal / René W.:

Habt ihr nach dem Tourauftakt noch spontan etwas am Bühnenprogramm oder an den Arrangements angepasst?

Ghosther / Jenny:

Gar nicht! Wir haben das Set so hart ins Detail geplant und geprobt und sind echt rundum zufrieden. Das Feedback hat uns nur bestätigt.

Time For Metal / René W.:

Wie sehr beeinflussen euch die Reaktionen des Publikums bei den bisherigen Shows für die kommenden Konzerte?

Ghosther / Jenny:

Wir nehmen von jeder Show das mit, was den meisten Spaß oder die dickste Gänsehaut gebracht hat, und filmen jeden Abend. Anschließend schaue ich mir mit Andy ganz genau an, was gut gelaufen ist und was man ggf. verbessern kann, anhand der Reaktionen. Wir wachsen mit jeder Show und holen das Beste raus.

Time For Metal / René W.:

Wenn du die ersten Shows der Tour in drei Worten beschreiben müsstest – welche wären das und warum?

Ghosther / Jenny:

„NUTZT DEN VORVERKAUF“ … Es ist enorm wichtig, gerade in der heutigen Zeit und für die erste eigene Tour, dass unsere Fans den VVK nutzen. Nur so haben wir etwas Planungssicherheit und Gewissheit, dass alles klappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Außerdem ist der Ticketverkauf natürlich auch Grundlage für eine zweite Tour?! 🙂

Lasst uns den Alltag vergessen und den Spaß unseres Lebens feiern. Einen Abend einfach gemeinsam lachen, tanzen, heulen und singen. Ich freue mich auf jede/jeden Einzelne/n, der/die The Orange Blackout Tour besucht und sich ein Ticket unter www.ghosther.com sichert!

16.05.2026 – Köln – Yardclub

23.05.2026 – Schmallenberg – Habbels

13.06.2026 – Essen – Don’t Panic

27.06.2026 – München – Backstage