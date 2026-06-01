Shinedown: veröffentlichen das langersehnte Album „Ei8ht“

Die mehrfach mit Platin ausgezeichneten und rekordbrechenden Rock-Giganten Shinedown haben ihr mit Spannung erwartetes neues Album Ei8ht über Atlantic Records veröffentlicht und schlagen damit ein weiteres monumentales Kapitel in ihrer Karriere auf. Die Band beweist erneut, dass sie sich ständig neu definiert und immer wieder Maßstäbe dafür setzt, was eine moderne Rockband heute sein kann.

Zur Feier der Veröffentlichung von Ei8ht veranstalteten Shinedown am 29.05.2026 um 18:30 Uhr ein weltweites Livestream-Event. Ein exklusives Live-Q&A mit der Band, moderiert von DJ Rock Feed, das live aus dem Hard Rock Cafe in Tampa, Florida übertragen wurde. Fans auf der ganzen Welt konnten den Stream über die Social-Media-Kanäle und YouTube von Shinedown verfolgen, um mehr über das neue Album zu erfahren und gemeinsam mit der Band die Veröffentlichung zu feiern. Direkt im Anschluss an den Livestream feierte außerdem das offizielle Musikvideo zur neuen Single Young Again seine Premiere.

Der energiegeladene Song und das dazugehörige Musikvideo unter der Regie von Andrew Donoho fangen das Gefühl ein über die Momente nachzudenken, die uns prägen. Gleichzeitig erinnert der Track daran, dass wir nie wieder so jung sein werden wie heute – und ermutigt dazu, den Augenblick zu genießen, bevor er zur Erinnerung wird.

Bereits jetzt zählen Shinedown zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Rockbands der vergangenen zwei Jahrzehnte – und Ei8ht erscheint in einer Phase, die einen weiteren historischen Höhepunkt in der Karriere der Band markiert.

Aktuell hält Shinedown die Allzeitrekorde für die meisten Nummer-1-Hits sowohl in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts als auch in den Mediabase Active Rock Charts. Zuletzt baute die Single Safe And Sound diese Erfolgsserie weiter aus und wurde Shinedowns 23. Nummer-1-Hit bei Billboard sowie der rekordverdächtige 25. Spitzenplatz bei Mediabase – bereits die zweite Woche in Folge.

Auch abseits des Radios wächst die Reichweite der Band kontinuierlich weiter: mit einem Auftritt im großen Finale von American Idol, einer Headliner-Show beim Sonic Temple Art & Music Festival, dem Start ihrer Dance, Kid, Dance Act II-Welttournee durch elf Länder sowie zwei aufeinanderfolgenden Auszeichnungen als Rock Artist of the Year bei den iHeartRadio Music Awards.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Band zuletzt durch Berichterstattungen unter anderem von Rolling Stone, Billboard, USA Today und American Songwriter, die Shinedowns kontinuierliche Weiterentwicklung und ihren wachsenden kulturellen Einfluss hervorhoben.

“From the very beginning, this band has always been about people,” sagt Sänger Brent Smith. “This album was built for everyone. No matter where you come from, what you believe, what you’re carrying, or what you’re trying to overcome, there’s something in this record for you. We’ve never wanted to make music that excludes people. We want people to feel seen in it.”

Seit über 20 Jahren bauen Shinedown ihre Karriere darauf auf, Musik zu schaffen, die Menschen genau dort abholt, wo sie im Leben stehen. Ob Arena-Hymnen, sehr persönliche Geständnisse oder Songs über Überleben, mentale Gesundheit, Verlust, Resilienz, Hoffnung oder die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt – die Musik der Band erreicht generationen- und genreübergreifend ein Publikum, wie es nur wenigen modernen Bands gelingt.

Mit Ei8ht setzen Shinedown diese Tradition fort und präsentieren ihr bislang vielseitigstes, mutigstes und emotional zugänglichstes Werk. Das Album erscheint nach einer außergewöhnlichen Erfolgsserie: Bereits die vorab veröffentlichten Singles sammelten mehr als 91 Millionen Streams auf den Streaming-Plattformen. Verantwortlich dafür sind Tracks wie Dance, Kid, Dance, Killing Fields, Searchlight, Safe And Sound, Outlaw sowie der Crossover-Hit Three Six Five, der Platz 1 der Alternative-Radiocharts erreichte und gleichzeitig in den Hot-AC– sowie Top-40-Charts aufstieg.

Während viele Bands nach zwei Jahrzehnten vor allem von ihrem Vermächtnis leben, erweitern Shinedown ihr Publikum kontinuierlich weiter und definieren neu, wie moderner Erfolg im Rock aussehen kann. Mit mehr als 8,3 Milliarden Streams weltweit, über zehn Millionen verkauften Alben, 15 Gold- und Platin-Singles sowie mehr Nummer-1-Hits in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts und den Mediabase Active Rock Charts als jede andere Band der Geschichte entwickelt sich Shinedown weiterhin konstant weiter.

Diese enorme Reichweite kommt auch daher, dass Shinedown sich nie über nur eine Szene, ein bestimmtes Publikum oder eine einzelne Zielgruppe definiert haben. Ihre Musik spricht Rockfans genauso an wie Eltern, Kinder, Außenseiter, Festivalbesuchende, Menschen mit stillen inneren Kämpfen – und generell alle, die nach ehrlichen und menschlichen Songs suchen.

In einer kulturell zunehmend gespaltenen Welt ist Shinedown damit still und leise etwas gelungen, das nur wenige Künstler erreichen: eine Band für alle zu sein.

Produziert wurde Ei8ht von Bassist und Co-Songwriter Eric Bass in seinem eigenen Big Animal Studio.

Das Album zeigt die Band auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens – mit großen Hooks, explosiver Energie, emotionaler Ehrlichkeit und einer genreübergreifenden Ambition, die Shinedown zu weltweiten Arena-Headlinern gemacht hat.

Kürzlich gaben Shinewdown das Routing ihrer kommenden Dance Kid Dance Act II World Tour bekannt – darunter auch zwei Termine in Deutschland. Im Herbst wird die Band in Berlin (11.11.) und Düsseldorf (12.11.) auftreten. Der Vorverkauf läuft.

11.11.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

12.11.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows, ihren explosiven Rock’n’Roll-Spirit, ihre zum Nachdenken anregenden Texte und ihr Gespür für Melodien, erfreuen sich Shinedown weiterhin der bedingungslosen Liebe von Millionen von Fans weltweit und haben dank der unbestreitbaren Kraft der Stimme ihres Frontmanns Brent Smith unzählige ausverkaufte Tourneen und Headliner-Auftritte bei Festivals vorzuweisen. Shinedown bestehen aus Brent Smith (Gesang), Zach Myers (Gitarre), Eric Bass (Bass, Produktion) und Barry Kerch (Schlagzeug).