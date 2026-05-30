Seit dem Demo Ritual Of Darkness aus dem Jahre 1987 treibt der Nonnenmord seine brachialen Geschichten in die offenen Ohren der weltweiten Death-Metal-Fraktion. Die Amerikaner um Sänger Don Of The Dead zelebrieren messerscharfen Todesblei, der in seiner härtesten Version zelebriert wird. Unzählige Veröffentlichungen dokumentieren den Weg des Quartetts aus Pittsburgh. Mit 14 kurzen Dampfwalzen veröffentlichen sie am 26.06.2026 Satanic Chaos Legion.

Mit den beiden ersten Tracks Satanic Chaos Legions und Jesus Fucking Dies lassen es Schlagzeuger Wrath, Bassist Malum und Tormentor an der Gitarre krachen. Über diesem tonnenschweren Death-Metal-Brett thront Frontmann Don Of The Dead, der gallig die Lyrics aus allen Rohren feuert. Was sofort ins Ohr springt: Nunslaughter bleiben der rohen Old-School-Handschrift treu und verzichten auf einen glattgebügelten Sound. Freunde der rohen Kunst dürfte dabei das Herz aufgehen und die langjährigen Anhänger der Formation werden nicht unnötig enttäuscht. Der Sound aus den späten Achtzigern und frühen Neunzigern wird weiter verfeinert. Blast-Beat-Gewitter bekommt man bei Die Your Own Death und Rotten Messiah übergebügelt. Letzterer bleibt sofort im Kopf, der Refrain bohrt sich wie ein Pfeil tief in den Schädel und dringt mit der Spitze bis in die Wirbelsäule. Mit Satanic Chaos Legion halten die Jungs, was sie mit dem Titel versprechen. Ein satanistischer Chaosturm, der wie ein Unwetter über das Land fegt und dabei alle Ungläubigen vom Erdball fegt. Für Abwechslung sorgen Midtempo-Passagen wie bei Peukharist in einem abwechslungsreichen wie kurzweiligen Longplayer.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Nunslaughter – Satanic Chaos Legion in unserem Time For Metal Release-Kalender.