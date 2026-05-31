Deathseeker und Tyr: präsentieren ihre Split-EP „Sons Of Thunder“

Sons Of Thunder ist eine Split-Veröffentlichung, die zwei norwegische Extreme-Metal-Bands verschiedener Generationen vereint – traditionelles Material und moderne Produktion zu einem kraftvollen Statement.

Das Werk kombiniert die düstere, rituelle Intensität von Deathseeker mit dem rohen und authentischen Sound von Tyr, deren Material aus Aufnahmen der norwegischen Underground-Szene der späten 1990er-Jahre stammt. Die Tyr-Tracks wurden sorgfältig restauriert und remastert, um zeitgemäßen Klangstandards zu entsprechen und gleichzeitig ihre ursprüngliche Atmosphäre und ihren Charakter zu bewahren.

Sons Of Thunder wurde am 20. März digital über Darker Than Black Records veröffentlicht und steht auf den bekannten Streaming-Plattformen bereit.

Deathseeker steuern Material aus dem Jahr 2015 bei und präsentieren einen dichten, atmosphärischen und filmischen Ansatz für Extreme-Metal – eine Kombination aus erdrückender Schwere, gnadenlosen Riffs und starker dynamischer Tiefe.

Das gesamte Material wurde im Kællen Studio in Fredrikstad, Norwegen, klanglich optimiert und im Empty Hall Studio in Madrid, Spanien, remastert. Das Ergebnis ist ein stimmiges Hörerlebnis, obwohl die Aufnahmen aus verschiedenen Epochen stammen. Produziert wurde das Album von Kris Zorn und Ketil „Kællen“ Johansen.

Johansen ist eine wahre Kultfigur der norwegischen Metal-Underground-Szene. Lange bevor Black Metal die Weltbühne eroberte, prägte er in seinem Studio in Fredrikstad bereits den rohen, morbiden und unverkennbaren „norwegischen Nekro“-Sound. Als Produzent von Cadavers legendärem Debütalbum Hallucinating Anxiety, aufgenommen im Winter 1989/90 im Kællen Studio, gilt Johansen als einer der frühesten und glaubwürdigsten Wegbereiter jener Klang- und Bildästhetik, die später weltweit Berühmtheit erlangen sollte. Auch Abhorrents Demo Occultus Brujeria, aufgenommen im April/Mai 1990 im Kællen Studio, zählt zu den frühesten Zeugnissen jener gewalttätigen Grenzregion, in der sich norwegischer Death-Metal zum Black-Metal wandelte.

Sons Of Thunder steht als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – ein Zeugnis für Kontinuität, Hingabe und den unvergänglichen Geist der norwegischen Underground-Metal-Tradition, mit einer besonderen Verneigung vor der Sarpsborg-Szene, einer wichtigen lokalen Hochburg in den prägenden Jahren der norwegischen Underground-Bewegung.

Das Album enthält außerdem den Bonustrack Ondskapen Som Rår von Leif Dødens Band, den herausragenden Song und das Musikvideo aus der norwegischen Erfolgsserie Kids In Crime. Das Musikvideo, das in Folge 7 der ersten Staffel zu sehen war, wurde vor vielen Jahren von Zorn und Chris Erik Kristoffersen gedreht. Zorn selbst spielt darin den Bassisten mit Gasmaske.

Für Sammler und eingefleischte Fans des norwegischen Extreme-Metal stellt Sons Of Thunder eine seltene und unverzichtbare Veröffentlichung dar, ein Must-Have-Stück mit allen Voraussetzungen für einen zukünftigen Klassiker für Kenner des Genres.

Konzeptionell geht es in Sons Of Thunder um die Erotik der Apokalypse: heiliger Krieg, sakrale Gewalt und der unstillbare Drang der Menschheit, ihre Feinde zu dämonisieren. Unter der blutroten Ikonografie verbirgt sich eine eschatologische Vision, die maßgeblich von dem französischen Schriftsteller, Gewalttheoretiker und Religionswissenschaftler René Girard geprägt wurde. Mit einer beinahe prophetischen Sicht auf die Moderne entwirft Girard eine Welt voller spiegelbildlichem Hass, politischer Lähmung und einer Geschichte, die auf ein selbstverschuldetes Armageddon zusteuert. Doch Krieg ist nicht nur Zerstörung, sondern auch Beschleunigung. Er treibt Erfindungen voran, schärft den Ehrgeiz und zwingt zur Entstehung neuer Technologien. In unserem Zeitalter ist der Kampf um die Vorherrschaft zunehmend mit künstlicher Intelligenz und den damit einhergehenden Waffensystemen verknüpft. Die tiefere Frage ist, ob die Menschheit in ihrem Streben nach absoluter Macht einen neuen Gott erschafft – oder vielmehr einen neuen, mächtigen Dämon entfesselt.

Wie eine dunkle Seuche wurde das Album am 20. März 2026 auf allen wichtigen digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht, als der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran eskalierte und die Welt sich erneut am Rande des Abgrunds wiederfand – geplagt von der Angst vor einem globalen Krieg und einem nuklearen Holocaust.

Vinyl- und CD-Editionen folgen später im Jahr 2026 über das deutsche Label Darker Than Black Records.

Tracklist:

Intro: The Thunder Song Odium Dance Of Death Purgatory Compulsion Flesh Ripper Pray For Death Bloodstorm Slavestate No Tomorrow/Die Massnahmen Tyranny Order From Chaos Pleasure Spiked With Pain Ondskapen Som Rår (Bonus) Outro: Sons Of Thunder

Alle Deathseeker-Songs wurden im unheiligen Jahr 2015 im Necro Sanctum Studio in Sarpsborg, Norwegen, aufgenommen. Produktion, Mix und Engineering: Shall. Remix: Ketil „Kællen“ Johansen im Kællen Studio in Fredrikstad, Norwegen, Oktober 2025. Musik: Shall. Texte: Zorn.

Alle Tyr-Songs wurden im Mai 1997 im Fluid Studio in Fredrikstad, Norwegen, aufgenommen. Produktion, Mix und Engineering: Patrick Moe, Remix: Ketil „Kællen“ Johansen im Kællen Studio in Fredrikstad, Norwegen, Oktober 2025. Musik: Tyr, Texte: Zorn

Artwork: Cekidot

Deathseeker sind:

Shall – Alle Instrumente

Zorn – Gesang

Tyr sind:

Knauzër – Gitarre

Lieber – Schlagzeug, Gesang

Zorn – Bass, Gesang