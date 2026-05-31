Obbrobrius: unterschreiben bei Over The Border Records

Over The Border Records ist stolz darauf, die Unterzeichnung von Obbrobrius bekannt zu geben, einer Band aus Pescara (Italien), die klassischen Death Metal mit Groove-Einflüssen liefert.

Die 2023 gegründete Band Obbrobrius veröffentlichte 2024 ihr Debütalbum Daisy’s Creepy Tales. Die Band, bestehend aus Shouter (Gesang), Johnny Hell (Gitarre), Hellkymic Frenk (Gitarre), Dave Filth (Bass) und Metfrey (Schlagzeug), lässt sich von Legenden des Genres wie Benediction, Bolt Thrower und Malevolent Creation inspirieren.

Obbrobrius werden dieses Jahr ein neues Album über Over The Border Records veröffentlichen und anschließend auf eine von demselben Label organisierte Europatournee gehen.

Die Band hat sich zur Zusammenarbeit geäußert:

„Keine Abkürzungen, nur harte Teamarbeit. Heute ernten wir die Früchte unserer jahrelangen Arbeit. Wir haben bei Over The Border Records unterschrieben. Wir bringen unsere Musik auf das nächste Level und bleiben uns dabei hundertprozentig treu. Das Spiel hat gerade erst begonnen, und wir sind bereit, alles zu holen.”

Davide Pulito, CEO von Over The Border Records, ergänzt:

„Ich freue mich riesig, die Verpflichtung von Obbrobrius bekanntzugeben. Die Jungs haben mich sofort mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Willen, hart mit uns zusammenzuarbeiten, beeindruckt. Erste Details zu ihrer neuen Veröffentlichung werden in Kürze bekanntgegeben, stay tuned!“

Wer einen Vorgeschmack auf den Sound der Band bekommen möchte, kann sich das Debütalbum Daisy’s Creepy Tales auf Spotify anhören: https://open.spotify.com/intl-it/album/7uEsRpezcTIdLuxzsSUhnX