Blood Incantation – All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack)

Ab dem 5. Juni 2026 wird All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) der US-Progressive-Death-Metaller Blood Incantation über Century Media Records erhältlich sein. Neben einer CD/Blu-ray-Version erscheint das Werk zudem in mehreren Vinylvarianten, denen ebenfalls eine Blu-ray beiliegt.

Aus dem Death Metal zu einer kosmischen Klangreise

Mit All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) beweisen Blood Incantation erneut, dass Stillstand für sie keine Option ist. Spätestens seit dem radikalen Ambient-Ausflug Timewave Zero dürfte klar sein, dass die Band keinerlei Interesse daran hat, bloß Erwartungen zu erfüllen oder ihre Rolle innerhalb der modernen Death-Metal-Szene konservativ auszuspielen. Der nun eigenständig veröffentlichte Soundtrack knüpft genau dort an – allerdings auf eine deutlich emotionalere und zugänglichere Weise, als man zunächst vermuten würde.

Der Ursprung von Absolute Elsewhere

Ursprünglich war das Werk lediglich als Bestandteil der luxuriösen Artbook-Version von Absolute Elsewhere erhältlich, nun erscheint es als eigenständiges Album inklusive einer begleitenden Dokumentation über die Aufnahmen in den legendären Hansa Tonstudios. Dass gerade dieser Ort für die Band eine besondere Bedeutung besitzt, überrascht kaum: Künstler wie Tangerine Dream, David Bowie oder Depeche Mode haben dort Musikgeschichte geschrieben, und genau diese Atmosphäre scheint auch All Gates Open tief durchdrungen zu haben.

Wichtig ist jedoch, das Album nicht als direkten Nachfolger von Absolute Elsewhere zu verstehen. Vielmehr dokumentiert es den kreativen Ursprung jener Ideen, die später in das Hauptwerk einflossen. Die vier Stücke entstanden bereits 2021 und wirken wie ein Blick in einen frühen, noch ungeformten Schaffensprozess. Gerade dadurch entfaltet das Album eine faszinierende Eigenständigkeit.

Emotionale Tiefe statt Extreme

Der monumentale Opener Balance nimmt sich über zwanzig Minuten Zeit, um seine hypnotische Wirkung zu entfalten. Langsam schichten sich warme Synthesizerflächen übereinander und erzeugen eine fast schwerelose Atmosphäre irgendwo zwischen Berliner Schule, kosmischer Elektronik und meditativem Ambient. Statt auf Dramatik setzt der Track auf Geduld.

Noch beeindruckender gerät allerdings Flight. Die flirrenden Synthesizer erinnern an progressive elektronische Musik der späten Siebzigerjahre und erzeugen ein Gefühl von Aufbruch, Sehnsucht und Melancholie zugleich. Es ist Musik, die vollständige Aufmerksamkeit verlangt. Dawn fungiert anschließend als kurze, intime Verschnaufpause, bevor Rain das Album ruhig und beinahe kontemplativ ausklingen lässt.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Blood Incantation – All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) in unserem Time For Metal Release-Kalender.