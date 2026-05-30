Green Carnation: neues Video zu „Loneliness Untold, Loneliness Unfold“

Green Carnation haben ein neues Video zu Loneliness Untold, Loneliness Unfold veröffentlicht. Der Song stammt von A Dark Poem, Part II: Sanguis, dem zweiten Teil ihrer geplanten Albumtrilogie, die sich zunehmend in die dunkelsten und persönlichsten Winkel der Bandgeschichte vorarbeitet.

Im Mittelpunkt des Clips steht Stein Roger Sordal, der bei Loneliness Untold, Loneliness Unfold nicht nur als Bassist und Hauptsongwriter, sondern auch als Sänger in Erscheinung tritt. Inhaltlich dreht sich der Song um Einsamkeit und den schmerzhaften Anblick eines engen Freundes, der sich immer mehr von der Welt zurückzieht. Dazu sagt Sordal: “Obviously, this song is about loneliness, but more specifically, it’s about watching a very good and close friend gradually shut himself off from the rest of the world. It’s about sitting on the sidelines, watching it happen and not being able to do anything about it.”

Mit A Dark Poem, Part II: Sanguis legen Green Carnation nach dem vielgelobten ersten Teil The Shores Of Melancholia noch einmal eine Schippe an Emotionalität und Härte drauf. Laut Band öffnet der zweite Teil der Trilogie sehr persönliche Themen, während die Songs kompromisslos und ungefiltert bleiben sollen. Sänger Kjetil Nordhus erklärt dazu: “We wanted A Dark Poem to start off with guns blazing. Judging by the reaction, The Shores of Melancholia was successful in doing that. But for Part II, we have some very personal stories that we want people to hear. Sanguis invites listeners into our darkest inner rooms with some of the most raw and vulnerable songs that we’ve ever written.”

Auch das abschließende Lunar Tale wird hervorgehoben, das mit Flötenparts von Ingrid Ose einen besonderen Akzent setzt und die düstere Stimmung des Albums mit einem ungewöhnlich schwebenden Finale abrundet. A Dark Poem, Part II: Sanguis ist ab sofort über Season of Mist erhältlich.

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