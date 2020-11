Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Iron Maiden, King Crimson, Thrudvangar, Nailed To Obscurity uvm.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Stormwitch – I’ll Never Forgive

Artist: Stormwitch

Herkunft: Deutschland

Song: I`ll Never Forgive

Album: Shogun

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vyq_M2huQeo

Primordial – Empire Falls

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Empire Falls

Album: To The Nameless Dead

Genre: Pagan Metal, Folk Metal, Black Metal, Celtic Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Iron Maiden – Don’t Look To The Eyes Of A Stranger

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: Don`t Look To The Eyes Of A Stranger

Album: Virtual XI

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

The Sins Of Thy Beloved – Silent Pain

Artist: The Sins Of Thy Beloved

Herkunft: Norwegen

Song: Silent Pain

Album: Lake Of Sorrow

Genre: Gothic Metal, Symphonic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/The-Sins-Of-Thy-Beloved-16924091637/

Black Mountain – Tyrants

Artist: Black Mountain

Herkunft: Kanada

Song: Tyrants

Album: In The Future

Genre: Psychedelic Rock, Spaced Age Rock ’n‘ Roll

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pg/BlackMountainOfficial/about/?ref=page_internal

Thyrgrim – Dorthin Wo Alles Begann

Artist: Thyrgrim

Herkunft: Deutschland

Song: Dorthin Wo Alles Begann

Album: Niedergang

Genre: Pagan Metal, Extreme Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Thyrgrim/

Blood Ceremony – The Magician

Artist: Blood Ceremony

Herkunft: Kanada

Song: The Magician

Album: The Eldritch Dark

Genre: Doom Metal, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aiEeOZ5c68I

Thrudvangar – Frostland

Artist: Thrudvangar

Herkunft: Deutschland

Song: Frostland

Album: Zwischen Asgard Und Midgard

Genre: Viking Metal, Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ThrudvangarOfficial/

Einherjer – Hammar Haus

Artist: Einherjer

Herkunft: Norwegen

Song: Hammar Haus

Album: Blot

Genre: Viking Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://einherjer.com

Satyricon – In The Mist By The Hills

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: In The Mist By The Hills

Album: The Shadowthrone

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Bergthron – Unter Dem Bogen Des Nordlichtes

Artist: Bergthron

Herkunft: Deutschland

Song: Unter Dem Bogen Des Nordlichtes

Album: Leben Und Lebenswille

Genre: Pagan Metal, Atmospheric Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.bergthron.de

Monster Magnet – Spine Of God

Artist: Monster Magnet

Herkunft: USA

Song: Spine Of God

Album: Spine Of God

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Space Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: http://www.zodiaclung.com

Communic – Plunder Of Thoughts

Artist: Communic

Herkunft: Norwegen

Song: Plunder Of Thoughts

Album: Hiding From The World

Genre: Progressive Heavy Metal, Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: http://www.communic.org

Steel Aggressor – S.I.N. (Strength In Numbers)

Artist: Steel Aggressor

Herkunft: USA

Song: S.I.N. (Strength In Numbers)

Album: Mourning Star … Total Eclipse

Genre: Power Metal, Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/steelaggressor/

Fjoergyn – Leiermann

Artist: Fjoergyn

Herkunft: Deutschland

Song: Leiermann

Album: Monument Ende

Genre: Avantgarde Metal, Epic Black Metal, Symphonic Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:02 Minuten

Link: http://fjoergyn.com

Green Carnation – Leaves Of Yesteryear

Artist: Green Carnation

Herkunft: Norwegen

Song: Leaves Of Yesteryear

Album: Leaves Of Yesteryear

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway/

Black Label Society – Love Reign Down

Artist: Black Label Society

Herkunft: USA

Song: Love Reign Down

Album: Stronger Than Death

Genre: Heavy Rock, Heavy Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/blacklabelsociety/

King Crimson – Pictures Of A City

Artist: King Crimson

Herkunft: Großbritannien

Song: Pictures Of A City

Album: In The Wake Of Poseidon

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1970

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial/

Excelsis – Maiden In Forbidden Garden

Artist: Excelsis

Herkunft: Schweiz

Song: Maiden In Forbidden Garden

Album: Anduin The River

Genre: Folk Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: http://excelsis.ch/wordpress/

Nailed To Obscurity – Memento

Artist: Nailed To Obscurity

Herkunft: Deutschland

Song: Memento

Album: King Delusion

Genre: Melodic Doom Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nailedtoobscurity/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.