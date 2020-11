Leise War Gestern – Podcast: Themenroulette mit Murphy Lange von Pessimist (über Male oder Female-Fronter, die beste Location und darüber, was ein Konzert kosten darf)

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier Weiter Podcast-Hoster folgen…

Shownotes

Moin und juten Tach zur dreizehnten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Der Gast

Zu Gast ist heute der Gitarrist Murphy Lange der Band Pessimist. Im Gespräch reden wir nicht nur über seine Arbeit an den Saiten der deutschen Thrash Metal Kapelle, sondern auch darüber, wie sein Podcast The Band Show läuft und was bei seiner Arbeit als Band-Consultant so passiert. Zusätzlich haben wir Murphy zu einer Runde Themenroulette eingeladen. Die Themen dieser Folge findet ihr natürlich hier in den Shownotes.

Themenroulette – Die Spielregeln

Pro Folge werden per Zufallsgenerator drei Themen gewählt, welche dann von den beiden Moderatoren innerhalb von exakt zehn Minuten behandelt werden. Nach zehn Minuten wird die Unterhaltung gestoppt und das nächste Thema wird behandelt.



Themen der Folge

In dieser Folge wurden folgende Themen per Zufallsgenerator gewählt:

Male oder Female-Fronter

Beste Location und warum?

Was darf ein Konzert kosten?

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Wann erscheint die nächste Folge

Ab sofort bringen wir testweise für den Monat November jede Woche eine Folge. Nächste Folge: 17.11.2020



Musik im Outro

Für das Outro hat sich unser Gast Holy Roller der Band Spiritbox gewünscht.