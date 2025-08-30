Eindhoven Metal Meeting: das endgültige Line-Up für 2025 steht fest

District 19 präsentiert stolz das endgültige Line-Up des diesjährigen Eindhoven Metal Meetings!

Der Dezember ist wieder die Zeit des Jahres, in der wir uns im Herzen von Eindhoven versammeln, um die vierzehnte Ausgabe von allem, was schwer und extrem ist, zu feiern.

Mit 31 Acts, die von alten Legenden bis zu den heißesten Newcomern reichen, bietet das Eindhoven Metal Meeting 2025 ein vielfältiges und kraftvolles Line-Up von Bands, bei dem für jeden Metal-Geschmack etwas dabei ist.

Markiert euch also die Termine für Freitag, den 12. und Samstag, den 13. Dezember 2025!

Das endgültige Line-Up:

Hypocrisy / Triptykon / Gorgoroth / Terrorizer*

Possessed / Nargaroth / Absu / Batushka

Tribulation / Hellbutcher / Sinister / Massacre

Ancient / Endstille / …And Oceans / Mörk Gryning

Furia / Arsgoatia / Pessimist / Nightfall

High Parasite / Happy Days / Fange / Endseeker

Warfield / Coldborn / Alvader / Angstkrig

Trivax / Plaguepreacher / Abrupt Demise

I Am Morbid mussten leider ihren Auftritt absagen. Als Ersatz werden Terrorizer auftreten und ein spezielles Set zu ihrem Album World Downfall spielen.

Die genauen Tagesaufteilungen sind noch nicht bekannt gegeben worden.

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, wird traditionell einen Tag vor dem Haupt-Event eine Warm-Up-Veranstaltung stattfinden. Startet euer Wochenende mit einem Auftritt von Groza, The Spirit, Ante-Inferno, Antikvlt und Hyla!

Seid dabei und informiert euch weiter unter: https://eindhovenmetalmeeting.com/

RSVP: https://www.facebook.com/events/696927966215298

Tickets: https://www.ticketmaster.nl/event/2032160643