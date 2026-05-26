Klänge Aus Der Hölle Teil 2: mit The Wrong Turn, Charnel Crown, Du Cane, Penetractor und Anna KiaRa

Willkommen zur zweiten Ausgabe von Klänge Aus Der Hölle! Heute werfen wir wieder bei Time For Metal einen Blick in die dunklen Tiefen des Undergrounds und präsentieren euch frische Sounds von aufstrebenden Newcomern, die mit Leidenschaft, Härte und jeder Menge Kreativität überzeugen. Zwischen brachialen Riffs, düsteren Melodien und kompromissloser Energie zeigen diese Bands, dass die Rock- und Metal-Szene noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist. Also: Lautstärke aufdrehen und neue Höllenklänge entdecken!

The Wrong Turn aus Stuttgart mit ihrem Track Kings & Vagabonds (Modern Metal)

Charnel Crown aus Irland mit ihrer Nummer People Like You (Groove Metal):

Du Cane aus Australien mit ihrem Song Glass Crown (Progressive-Metal-/Sludge):

Penetractor aus Bremen mit ihrem Song Resented (Metal / Metalcore):

Anna KiaRa aus den Niederlande mit ihrem Song Symphony Of Rage (Symphonic Power Metal):