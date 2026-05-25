Isvidd: das schwedische Black-Metal-Projekt hat ihre Debütsingle „Their Bones In The Mist“ veröffentlicht

Die Black-Metal-Landschaft ist um eine eisige Facette reicher: Das schwedische Projekt Isvidd hat seine Debütsingle Their Bones In The Mist“ veröffentlicht. Das atmosphärische Werk erschien bereits am 17.04.2026.

Einblick in ein historisches Drama

Mit Their Bones In The Mist liefert Isvidd eine tief immersive und eiskalte Single ab. Inhaltlich widmet sich das Stück einem düsteren Kapitel der nordischen Geschichte: Der Song wird aus der Perspektive der Geister jener karolinischen Soldaten („Caroleans“) erzählt, die nach dem Tod von König Karl XII. beim berüchtigten Todesmarsch in den Bergen Norwegens ums Leben kamen.

Isvidd ist ein melancholisches Black-Metal-Projekt aus Schweden, das sich durch klirrende Kälte, trostlose Melodien und eine dichte Atmosphäre auszeichnet. Tief verwurzelt in winterlichen Landschaften und der Dunkelheit des Nordens, kanalisiert das Projekt Einsamkeit, raue Emotionen und eine eindringliche Intensität. Der Sound wird als kalt, melancholisch, atmosphärisch und absolut kompromisslos beschrieben.

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