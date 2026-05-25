In-Ad Hominem: veröffentlicht mit „El Fin“ ihre erste Single und kündigt Debütalbum für 2026 an

Was im Sommer 2023 an den Küsten von San Sebastián begann, nimmt nun endgültig Gestalt an: In-Ad Hominem, das neue Projekt erfahrener Musiker der Band Krudo, durchbricht das Schweigen mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single El Fin.

Dabei handelt es sich keineswegs um ein spontanes Debüt, sondern um das Ergebnis von zwei Jahren intensiver und abgeschotteter Arbeit. Die Aufnahmen entstanden in den AudioCustom Studios unter der Leitung von Cristian Olivares.

Die Formation, bestehend aus Moglia, Pérez und Zúñiga, vereint kraftvolle Kompositionen mit technischer Präzision und legt damit den Grundstein für ein ambitioniertes Debütalbum. Das angekündigte Werk wird insgesamt acht Songs umfassen und soll noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen.

Mit diesem neuen Kapitel markiert In-Ad Hominem nach eigenen Angaben den bislang ehrgeizigsten Meilenstein ihrer musikalischen Laufbahnen.

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