X-Anonymous: veröffentlichen „Masked Existence, Vol. 3“

Der Sound kombiniert massive Gitarren, industrielle Klanglandschaften und intensive Vocals mit atmosphärischer Tiefe. Tracks wie Rip Out The Venom, Buried Where You Bleed und Claim It All verbinden emotionale Härte mit sozialkritischen und introspektiven Themen.

Besonders prägend ist der wissenschaftliche Hintergrund des Projekts: Einflüsse aus der Neurowissenschaft fließen direkt in Texte und Sounddesign ein und verleihen dem Album eine zusätzliche psychologische Ebene.

Fans von Nine Inch Nails, I Prevail und Deftones dürfen sich bei X-Anonymous auf ein intensives, atmosphärisches und konzeptstarkes Hörerlebnis freuen.