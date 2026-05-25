Triggerfinger: neues Album „Tarmac“ erscheint am 18.09. über Hufter/Sony Music

Am 18. September erscheint Triggerfingers neues Album Tarmac über Hufter/Sony Music.

Ein paar Worte von der Band selbst und mehr zu Tarmac schon bald: „Seit September letzten Jahres veröffentlichen wir neue Triggerfinger-Songs auf Streaming-Plattformen und als 7″-Vinyl-Single, und einige davon haben wir bereits auf Tour gespielt. Unser sechstes Studioalbum erscheint am 18. September und wird den Titel Tarmac tragen. Alle Songs wurden in Belgien und Los Angeles geschrieben und aufgenommen, erneut mit der Unterstützung des großartigen Mitchell Froom. „

Für die Aufnahmen machten sich Ruben & Mario erneut auf den Weg nach Los Angeles, wo Mitchell Froom sie herzlich empfing. Froom ist den Triggerfingers nicht gerade unbekannt. Auf den neuen Aufnahmen ist er ausdrücklich präsent, da er einen großen Anteil am Songwriting hatte und sowohl Mario als auch Ruben dazu anregte, über ihren Tellerrand hinauszuschauen, alternative Wege des Komponierens zu finden und sich ins Unbekannte zu begeben, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wie das Endergebnis aussehen könnte. Und genau das ist das Wunderbare an diesen neuen Aufnahmen.

Diese Jungs sind nun schon seit über 20 Jahren musikalisch tätig. Sie haben sich verändert, in der Art, wie sie Musik hören, in der Art, wie sie als Musiker sind. Sie sind gewachsen, haben sich weiterentwickelt, sind einander näher gekommen und über die Jahre gereift. Genauso wie sie in dieser Zeit zu anderen Menschen geworden sind – auch wenn sie sich immer noch ein wenig dagegen wehren, durchschnittliche Erwachsene zu werden. Die Energie und Begeisterung dieser beiden erinnert noch immer sehr an eine Gruppe 19-Jähriger, die mit einem übermütigen Gefühl unbesiegbarer Ambitionen die Bühne ihrer örtlichen Kneipe stürmen. Aber egal, ob wir nun von erfahrenen Gentlemen oder 19-Jährigen sprechen, die bereit sind, das Leben zu verschlingen – wenn sich der Vorhang hebt, der Adrenalinspiegel und die Spannung steigt, wenn die Herausforderung die Sinne kitzelt, wieder auf die Bühne zu gehen, sich dem Publikum zu stellen und es mit einem intensiven Abend voller Rock ‚n‘ Roll zu erobern.

Bevor im Oktober die Club-Tour beginnt, spielt die Band auf diversen Festivals, wie dem Pinkpop und Graspop Metal Meeting, am 23.6. gibt es auch einen Stopp beim Nürnberg Pop-Festival und bereits am 8. Juni spielen Triggerfinger als Support von Die Toten Hosen in Luxemburg

Triggerfinger – Tour-Termine 2026

08.06. Rockhal, Esch-Sur-Alzette (LUX)*

*Support für Die Toten Hosen

23.06 Nürnberg Pop, Nürnberg



14.10 Sud, Basel (CH)

15.10 Albani Music Club, Winterthur (CH)

16.10 ISC Club, Bern (CH)

17.10 Strom, München

22.10 Logo, Hamburg

23.10 Frannz Club, Berlin

29.10 Wuk, Wien (AU)

31.10 Conrad Sohm, Dornbirn (AU)

02.11 Schlachthof, Wiesbaden

03.11 Naumanns, Leipzig

04.11 Cafe Glocksee, Hannover

05.11 Lagerhaus, Bremen

19.11 Gleiss 22, Münster

02.12 Zakk, Düsseldorf

03.12 Gebaude 9, Köln

Triggerfinger online:

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