Marys Creek: veröffentlichen kraftvolles neues Album „The Beginning Of The End“

Die schwedische Rockband Marys Creek hat am 03.04.2026 ihr drittes Studioalbum The Beginning Of The End veröffentlicht. Die Platte markiert ein neues Kapitel in der Bandgeschichte und verbindet kraftvolle Gitarrenriffs mit eingängigen Melodien und emotionaler Tiefe.

Inhaltlich spiegelt das Album die aktuelle Weltlage wider. Frontmann Mats Nilsson beschreibt die Songs als von „dunklen und unsicheren Zeiten“ geprägt – gleichzeitig schwingt jedoch die Hoffnung auf bessere Tage mit. Für den Sound zeichnet unter anderem Produzent Niels Nielsen verantwortlich, der bereits mit Bands wie In Flames, Ghost und Dead Soul gearbeitet hat und sowohl Mixing als auch Mastering übernahm.

Bandgeschichte und Entwicklung

Gegründet wurde Marys Creek im Jahr 2004 in Mjölby/Linköping (Schweden) von Sänger und Gitarrist Mats Nilsson sowie Schlagzeuger Stefan Halldin. Ihr Debütalbum Some Kind Of Hate (2007) brachte ihnen schnell Aufmerksamkeit und europaweite Tourneen ein. Es folgten weitere Veröffentlichungen und zahlreiche Live-Auftritte mit bekannten Acts wie S.O.T.O, Takida, Evergrey und Uriah Heep.

Mit dem 2016 erschienenen Album Infinity entwickelte die Band ihren Sound weiter in Richtung eines reiferen, melodischen Hard Rock. Trotz Besetzungswechseln und der Herausforderungen der Pandemie blieb die Band aktiv und arbeitete kontinuierlich an neuer Musik.

Das neue Album

The Beginning Of The End wurde von Johan Rapp und Mats Nilsson aufgenommen und gilt als bisher geschlossenstes Werk der Band. Die aktuelle Besetzung – mit Anton Wessman am Schlagzeug sowie den langjährigen Mitgliedern Mats Nilsson, Jonas Hallberg, Roger Blomberg und Alexander Eriksson – setzt dabei auf eine Mischung aus Energie, Melodie und Erfahrung.

Die Band selbst beschreibt das Album als „kraftvolles Statement“, das alles vereint, wofür Marys Creek steht: harte Riffs, dynamische Songs und eingängige Refrains.

Mit dieser Veröffentlichung unterstreicht Marys Creek einmal mehr ihren festen Platz in der europäischen Rockszene und liefert ein Album, das sowohl langjährige Fans als auch neue Hörer ansprechen dürfte.

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