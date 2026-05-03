In-Ad HomineM: veröffentlicht Debütsingle „Ciudad Sin Dios“ und kündigt Album an

Die lateinamerikanische Extreme-Metal-Szene bekommt Zuwachs: Das chilenische Projekt In-Ad HomineM veröffentlicht mit Ciudad Sin Dios seine Debütsingle auf digitalen Plattformen. Nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit gilt die Formation bereits als eine der vielversprechendsten und zugleich brutalsten Neuerscheinungen des regionalen Metal-Jahres.

Besonders bemerkenswert ist die Besetzung der Band. In-Ad HomineM vereint erfahrene Musiker der bekannten Gruppe Krudo, tritt diesmal jedoch als neu formiertes Trio auf. Zur aktuellen Line-up gehören Giordano Moglia (Gesang, Gitarre), Lucio Pérez (Bass, Gesang) und Roberto Zúñiga (Schlagzeug), die allesamt für technische Präzision und hohe musikalische Qualität stehen.

Die Ursprünge des Projekts reichen bis in den Sommer 2023 zurück, als erste Kompositionen in San Sebastián entstanden. Im November 2025 begann schließlich die Aufnahme des Debütalbums. Produziert wurde das Material im renommierten AudioCustom unter der Leitung von Produzent Cristian Olivares, der bereits mit Bands wie Brujería und Nuclear gearbeitet hat.

Nach intensiver Arbeit an insgesamt acht Songs sieht die Band diesen Abschnitt als entscheidenden Meilenstein. Das Debütalbum soll noch in diesem Jahr erscheinen und verspricht, sich als wichtiger Beitrag für Fans des extremen Metal im südlichen Lateinamerika zu etablieren.