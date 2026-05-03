Till Lindemann: veröffentlicht neue Single „Es brennt…(The Terrible Version by Alex Terrible)“

Mit seiner Terrible Version, verwandelt Alex Terrible Till Lindemanns neueste Single Es brennt… in ein absolutes Metal-Chaos. Diese Version ist Teil der EP Es brennt…, die am 29. Mai veröffentlicht wird und derzeit überall im Vorverkauf erhältlich ist.

Seht euch das Video zu Es brennt… (The Terrible Version) hier (mit Altersbeschränkung) an:

Quelle: YouTube

Till Lindemanns kommende EP Es Brennt… erscheint am 29.05.2026 als Limited Red Smoke 12” Vinyl, Regular Black 12” Vinyl, Limited 7” Split Vinyl, Limited Minimax Picture CD und Regular Maxi CD.

Es brennt… – Trackliste:

CDs + 12″ Vinyl

Es Brennt… Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt Es Brennt…(The Terrible Version by Alex Terrible) Es Brennt…(Doomfire Version by Greg Mackintosh, Paradise Lost)

Tracklist 7″ Vinyl

A. Es Brennt…

B: Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe eingestellt

Die CD- und 12″-Vinyl-Editionen enthalten die Original-Single Es brennt…, eine Coverversion von Marlene Dietrichs Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt von Till Lindemann sowie zwei besondere Versionen – Es brennt…von Alex Terrible und Greg Mackintosh (Paradise Lost). Die limitierte 7″-Vinyl enthält die Original-Single Es brennt… und Tills Coverversion von Marlene Dietrich.

Zusätzlich ist eine neue Merchandise-Kollektion erhältlich: T-Shirt, Leuchtshirt, Leuchtshirt für Damen, Poloshirt sowie Kaffeetassen, eine Tragetasche und ein Feuerzeug.

Till – Lindemann – Live

Am 3./4. Juli findet am Völkerschlacht Denkmal in Leipzig erstmalig das Till Fest statt. Zwei Tage, zwei Shows – mit Ministry, Aesthetic Perfection und weiteren Special Guests.

Tickets: w.till-lindemann.com