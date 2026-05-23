Gradience: präsentieren neue Single/ Video „Deathwish“

Die dänischen Metaller Gradience präsentieren ihr Video zu ihrer neuesten Single Deathwish.

Seht euch das Video zu Deathwish hier an:

Deathwish streamen: https://www.metalblade.com/gradience/

Gitarrist und Sänger Jakob Lærke Harris kommentiert: „Deathwish is our homage to the MySpace-era songs from bands we grew up listening to like Killswitch Engage, Job For A Cowboy and The Black Dahlia Murder but with our signature rap and melodic twist. We wanted to create a song with a lot of forward momentum that gets the circle pit going.“

Die üblicherweise scharf gezogene Grenze zwischen apokalyptischem, schleppendem Blackened Death Metal und düsterem Urban Trap-Rap wird von Gradience auf aufregende Weise pulverisiert. Die Linien musikalischer Konventionen verschwimmen noch weiter durch entwaffnend emotionale und intime Gesangslinien sowie ein lebendiges Klangbild, das von eisigen Synthesizern und hypnotischen klanglichen Details nur so wimmelt. Zunächst mag dies jene einschüchtern und verwirren, die klare Grenzen bevorzugen; doch im Herzen des dreisten und radikalen neuen Sounds von Gradience verbirgt sich eine authentische und herzerwärmende neue Freundschaft. Im Jahr 2022 entwickelten Gitarrist Jakob Lærke Harris und Sänger Gavin Mistry bei einem Konzert der lokalen Deathcore-Helden Cabal in Kopenhagen auf Anhieb eine kreative Verbindung. Obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Welten stammen – Jakob als bildender Künstler und Musiker in „einer Popcore-Band“, Gavin als feste Größe in „verschiedenen Hip-Hop-Konstellationen“ –, fanden sie schnell eine gemeinsame Basis in einem musikalischen Terrain, das beide unbedingt erkunden wollten.

„It just feels completely natural for us to mix everything“, merkt Harris an. „We’re really up for whatever label people want to put on us. We’ve actually found it difficult for ourselves to narrow it down but we like to think of ourselves as just being a metal band. We’ve used the description ‚blackened rap metal‘ just to catch people’s attention. But to me, rap is just a tool we use to convey an emotion or feel, just like we use screams and melody. We’ve found different styles of rap and singing that suit Gavin really well, and when we’re writing vocals for a song, we’re only thinking about what would be the best fit with the energy and vibe. For us, there needs to be an emotional connection in order for heavy music to resonate with the listener on a deeper level.“

Bleibt dran: In den kommenden Wochen werden weitere Neuigkeiten zu Gradience bekannt gegeben.

Gradience sind:

Gavin Mistry – Gesang

Jakob Lærke Harris – Gitarre, Gesang

Frederik Kjelstrup Hansen – Schlagzeug

Patrick Petersen – Bass

Gradience online:

https://www.instagram.com/gradiencedk

https://www.facebook.com/gradiencedk