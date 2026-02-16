Defacing God: veröffentlichen erste Single/Musikvideo „Transition“ vom kommenden Album „Darkness Is My Crown“

Transition ist die erste Single aus Defacing Gods kommendem Album Darkness Is My Crown. Der Song verbindet Blackened Death Metal mit symphonischer Düsternis und einer eindringlichen Atmosphäre und markiert einen Wendepunkt – musikalisch wie emotional. Kraftvoller Gesang, cineastische Orchestrierung und wuchtige Riffs spiegeln Themen wie innere Konflikte, Transformation und Wiedergeburt wider.

Zusammen mit einem eindrucksvollen Musikvideo gibt Transition den Ton für die intensive und fesselnde Reise des Albums vor. Seht es euch hier an:

Mehr Informationen zu Defacing God inklusive der Live-Termine für 2026 findet ihr hier.