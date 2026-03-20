Soulburn: neues Album „Quantifying Cosmic Doom“ erscheint im Juni über Testimony Records

Testimony Records präsentiert stolz das neue Album der niederländischen Blackened-Death-Metaller Soulburn mit dem Titel Quantifying Cosmic Doom, das am 12. Juni 2026 erscheint.

Die erste Singleauskopplung The Braveheart Of Nightmares kann hier angesehen werden:

Sänger Twan De Geel kommentiert: “The single edit of The Braveheart Of Nightmares retains the unique, dark, and journey-like feel of the song. Its DNA derives from the fabric of dreams and nightmares. The combination of epic storytelling with an eerie, melancholic vibe turns it into such a stand-out song that has somehow kept me intrigued during the whole creation process. The album version is actually extended, you just have to wait a bit to hear this song in full.“

Eric Daniels fügt hinzu: „The presence of this song lingers long after the final note has faded, as if it opens a door to some hidden inner world“, erklärt der Gitarrist. „This track drifts into the space between fear and fascination.“

Hinter dem fünften Soulburn-Album Quantifying Cosmic Doom verbirgt sich eine lange Reise, die nie geradlinig verlief, sondern durch viele Dimensionen und verborgene Pfade führte. Dennoch haben die niederländischen Metal-Extremisten unbestreitbar einen düsteren und zugleich wunderschönen Höhepunkt erreicht.

Auf einem soliden Fundament aus Death Metal aufgebaut, fügt Quantifying Cosmic Doom nahtlos Mauern der Melancholie hinzu, die aus dem Doom-Fels gemeißelt sind, und krönt gewaltige Riffs mit den wilden und spirituellen Flammen des Black Metal. Die große musikalische Vielfalt sowie das meisterhafte Storytelling, das sich wie ein roter Faden durch die epischen Songs zieht, zeichnen Soulburn als erfahrene Veteranen aus, die absolut selbstbewusst und leidenschaftlich bei der Sache sind.

Mit Quantifying Cosmic Doom bekräftigen Soulburn ihren finsteren Pakt mit ihrer treuen Fangemeinde: Sie liefern extremen und harten Metal, der stets neue Wege beschreitet und dabei ihren Kernwerten Black Metal, Death Metal und Doom Metal treu bleibt.

Quantifying Cosmic Doom – Trackliste:

The Braveheart Of Nightmares Powehi, The Embellished Dark Source Of Unending Creation A Pyramid Absurd An Impious Journey Through The Cathedral’s Mouth Stalactites Of Molten Flesh M87 – What Hopes To Be Born? Iconox Spew Black At The Razor’s Edge Down Among The Stars The Desolationist In The Very Time That Will Rot Us An Innocuous Swathe Of Sky

Aufnahmen, Produktion, Mix & Mastering: Erwin Hermsen & Fons van Dijk im Toneshed Recording Studio, Horst

Schlagzeugaufnahmen: Jörg Uken im Soundlodge Studio, Rhauderfehn

Gitarrenaufnahmen: Tom Meier im Tom Meier Studio Recording & Live Sound, Enschede

Cover-Artwork: Manuel Tinnemans

Quantifying Cosmic Doom wird als Digipak-CD (handnummeriert, limitiert auf 500 Stück), Jewelcase-CD, MC, Gatefold-Doppel-LP mit Obi-Streifen (schwarz), Gatefold-Doppel-LP mit Obi-Streifen (grau mit schwarzen Sprenkeln, limitiert auf 250 Stück) und in digitalen Formaten erhältlich sein,

Soulburn entstand 1996 aus der Asche von Asphyx, einer der Phasen, in denen sich die niederländischen Death-Metal-Pioniere zunächst auflösten, bevor sie sich später wiedervereinigten. Nach einigen Umbesetzungen einigten sich Gitarrist und Mastermind Eric Daniels, Schlagzeuger Bob Bagchus und Pentacle-Frontmann Wannes Gubbels schließlich auf den neuen Bandnamen. Ihr gefeiertes Debütalbum Feeding on Angels (1998) war zugleich ein musikalisches Statement: Es präsentierte eine reduzierte, aber tödliche Mischung aus doomigem Black Metal und etablierte die Band schnell als verheerende musikalische Kraft. Die Niederländer haben sich über die Jahre als gefragter Live-Act etabliert und traten in ganz Europa und Übersee auf. Zu den Höhepunkten zählen gemeinsame Auftritte mit Unleashed, Asphyx und God Dethroned sowie Tourneen in Südamerika mit Mork und in Deutschland mit Sodom.

Soulburn sind:

Twan van Geel – Gesang , Bass

Remco Kreft – Gitarre

Eric Daniels – Gitarre

Marc Verhaar – Schlagzeug

Soulburn online:

https://www.facebook.com/OfficialSoulburn

https://www.instagram.com/soulburnofficial