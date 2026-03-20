Crown Lands: präsentieren neue Single „Through The Looking Glass“

Das kanadische Progressive-Rock-Duo Crown Lands hat sich nach und nach zu einer der ambitioniertesten modernen Stimmen des Genres entwickelt. Jetzt präsentiert die Band ihr neues Studioalbum Apocalypse, ihr bisher anspruchsvollstes und ausgereiftestes Werk, das am 15. Mai 2026 erscheinen soll.

Nun veröffentlichte die Band ihre neue Single Through The Looking Glass zusammen mit einem weiteren eindrucksvollen Videoclip ihres langjährigen Partners Luke Paron. Seht es euch jetzt hier an:

Kevin kommentiert:

„Through The Looking Glass besticht durch sanfte 12-saitige Arpeggios, Mellotrons und eine Bridge im 7/8-Takt mit Moog-Leads, die voll auf Prog-Spaß setzen und gleichzeitig einen großen Refrain bieten. Ich liebe diesen Song. Wir wollten mit diesem Song die Stärke der Dragon-Riders vor der Ankunft des Syndikats auf dem Planeten von Fearless zeigen. Gibt es etwas Cooleres als Heavy-Rock-Balladen über Drachen? Ich glaube nicht.“

Cody fügt hinzu:

„Dieser Song ist einer meiner Favoriten, die wir für dieses neue Album geschrieben haben. Er entstand gemeinsam mit unserem guten Freund Nick Raskulinecz in seinem Studio in Nashville. Wir hatten so viel Spaß dabei, das Ganze von Anfang bis Ende zu schreiben und aufzunehmen, und hoffen, dass ihr alle die Reise durch Karagons Vergangenheit genießt!“

Seht euch hier die Live-Aufnahme des epischen Titelsongs Apocalypse in voller Länge an: https://youtu.be/AE8nWVT0EQk

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: