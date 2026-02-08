Crown Lands: haben neues Studioalbum „Apocalypse“ für den 15.05.2026 angekündigt

Das kanadische Progressive-Rock-Duo Crown Lands hat sich nach und nach zu einer der ambitioniertesten modernen Vertretern dieses Genres entwickelt. Nach ihrem mit dem JUNO Award ausgezeichneten selbstbetitelten Debütalbum im Jahr 2020 und Fearless im Jahr 2023 erweiterte die Band 2025 ihr konzeptionelles Universum mit den Instrumentalalben Ritual I und Ritual II (ebenfalls kürzlich für den Juno Award nominiert), ihren ersten Veröffentlichungen bei InsideOutMusic. Jetzt präsentiert die Band ihr neues Studioalbum Apocalypse ihr bisher ambitioniertestes und ausgereiftestes Werk.

Musikalisch und kreativ markiert Apocalypse einen klaren Wendepunkt. Nachdem sie Rituals komplett in ihrem Heimstudio fertiggestellt hatten, gewann die Band das Selbstvertrauen, den Produktionsprozess fast vollständig selbst in die Hand zu nehmen. Gitarrist/Bassist/Keyboarder Kevin Comeau erklärt: „Dieses Album gab uns das Selbstvertrauen zu erkennen, dass wir ein Crown Lands-Album in unseren eigenen Räumlichkeiten produzieren können, ohne das Budget eines Major-Labels oder ein großes, schickes Studio.” Dieses Selbstvertrauen übertrug sich direkt auf Apocalypse, das größtenteils in demselben Raum geschrieben und aufgenommen wurde, in dem die Band seit 2020 arbeitet. Um die entscheidenden Momente des Albums zu unterstreichen, arbeiteten Crown Lands gezielt mit den Produzenten Nick Raskulinecz und David Bottrill zusammen.

Das Konzept von Apocalypse wurde unter Berücksichtigung des klassischen Albumformats gestaltet. Im Mittelpunkt des Albums steht der 19-minütige Titeltrack, ein episches Werk, das das Album sowohl musikalisch als auch inhaltlich prägt:

Über den Track sagt Schlagzeuger/Sänger Cody Bowles: „Bei langen Songs fängt man immer mit der Musik an. Wir haben Apocalypse aus Instrumentalparts, einigen älteren Riffs und vielen neuen Inspirationen aufgebaut und sie auf einem Whiteboard skizziert, um herauszufinden, wie ein Part in den nächsten übergehen könnte.”

„Fearless und Ritual existieren in derselben Geschichte“, sagt Bowles. „Aber Ritual spielt viel weiter zurück in der Zeit – es zeigt den Planeten in Zeiten des Friedens. Apocalypse treibt die Geschichte voran und bereitet die Ereignisse vor, die direkt zu Fearless führen.“

Apocalypse Tracklist:

1. Proclamation I

2. Foot Soldiers Of The Syndicate

3. Through The Looking Glass

4. Blackstar

5. The Fall

6. The Revenants I

7. Apocalypse