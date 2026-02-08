Villain Of The Story: veröffentlichen Boyband-Version ihrer Single „The Love You Took Away“

Metalcore trifft Pop: Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuesten Albums präsentiert die US-amerikanische Hardrock-/Metalcore-Band Villain Of The Story eine komplett überarbeitete Version ihres Albumtracks The Love You Took Away. Begleitet von einem neuen Musikvideo, dürfte diese Version eher Fans von Bands wie den Jonas Brothers oder Boys Like Girls ansprechen als ihr übliches Heavy-Metal-Publikum.

Villain Of The Story erfinden sich einmal mehr neu und unterstreichen die Bedeutung von Spaß und Experimentierfreude in einer Welt, die viel zu ernst geworden ist. Seht euch das neue Video hier an:

Hört euch jetzt The Love You Took Away (Boy Band Version) an: https://villainofthestory.lnk.to/TheLoveYouTookAway

Seitdem der neue Sänger Cody Crook zur Band gestoßen ist, haben die Veröffentlichungen der Band einen völlig neuen Sound und eine ganz neue Energie erhalten. Mit Convergence: Two Minds In One liefert die Band ihr bisher persönlichstes, filmischstes und schonungslosestes Album ab. Dieses Album markiert ein kraftvolles neues Kapitel: eine Wiedergeburt, geprägt von emotionaler Tiefe, stimmlicher Weiterentwicklung und einer Geschichte, die einen genauso packt wie die Breakdowns. Dies ist mehr als nur ein Album – Convergence ist eine Geschichte von Schmerz, Liebe, Verlust und innerem Kampf. Es folgt einem Mann, der von einem Trauma und dem metaphorischen (oder vielleicht auch buchstäblichen) Dämon, der sich von seinem Leid nährt, heimgesucht wird. Eine Geschichte von Erlösung und Tragödie: Liebe rettete ihn einst, doch der Verlust droht alles zu zerstören. Der abschließende Titeltrack Two Minds In One bringt dies auf den Punkt und stellt die entscheidende Frage: Wer hat wirklich die Kontrolle?

Villain Of The Story sind:

Christian Grey – Gesang

Cody Crook – Gesang

Cody Pauly – Gitarre

Page Brownie – Bass

Villain Of The Story online:

https://www.facebook.com/votsbandofficial/

https://www.instagram.com/votsbandmn/