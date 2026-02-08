Deadend: veröffentlichen neue Single „Fever Dream“ und starten Headline-Tour im Februar 2026

Die bayerische Modern-Metalcore-Band Deadend meldet sich eindrucksvoll zurück: Am 23.01.2026 erschien ihre neue Single Fever Dream – ein intensiver Track, der brachiale Breakdowns, elektronische Texturen und emotionale Vocals zu einem kraftvollen Gesamtbild vereint.

Mit ihrem Debütalbum The Butterfly Effect, das über 100.000 Streams erreichte und über Blood Blast Distribution veröffentlicht wurde, konnten Deadend bereits früh Aufmerksamkeit in der Szene gewinnen. Auch live hat sich die Band einen Namen gemacht: Auftritte bei Festivals wie dem Dong Open Air sowie Shows mit Szenegrößen wie Kreator und Rise Of The Northstar unterstreichen ihre wachsende Präsenz.

Fever Dream zeigt die nächste Entwicklungsstufe der Band – moderner Metalcore mit atmosphärischer Tiefe und einer klaren emotionalen Handschrift. Begleitend zur Veröffentlichung bereiten sich Deadend aktuell auf ihre Headline-Tour im Februar 2026 vor. Mit Fever Dream liefern Deadend den Soundtrack für schlaflose Nächte – intensiv, modern und kompromisslos.

Weiter News findet ihr HIER!