LOK-Garten 2026 – die besondere Umsonst & Draußen Konzertreihe im Garten des LOK Kulturzentrums in Jever

Im Juni und im August 2026 lädt das LOK Kulturzentrum Jever wieder zum LOK Garten ein. Die sechs Umsonst & Draußen Konzerte finden an den drei Freitagen vor den Sommerferien und den drei Freitagen nach den Sommerferien statt. Im Mittelpunkt steht die Musik, die auf der Außenbühne – einem restaurierten Güterwagen – dargeboten wird. Sollte das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen, können die Konzerte auch in den Saal im alten Lokschuppen verlegt werden. Das Konzert-Team hat dieses Jahr ein besonders erlesenes Musik-Programm zusammengestellt, das ausgewählte Acts aus der Region, ganz Deutschland und Frankreich umfasst. Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei, für Spenden an die Künstler*innen geht ein Hut herum. Neben der Musik geht es auch im LOK Garten um Begegnung und Geselligkeit. Das ehrenamtliche Team des LOK Kulturzentrum bietet dazu eine feine Auswahl an kalten Getränken an. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, etwas zu Essen zu kaufen. Wer sein Picknick selbst mitbringen möchte, darf auch die eigenen Speisen gerne im Biergarten verzehren. Für Kinder gibt es zudem die Gelegenheit, sich künstlerisch zu betätigen.

Alle LOK Garten Veranstaltungen werden gefördert durch die Initiative Musik im Programm Live 500.

https://www.lok-jever.de/lok-garten

Alle LOK Garten Termine 2026

Einlass jeweils 18:00 Uhr

Konzertbeginn jeweils 19:00 Uhr

im Garten des LOK Kulturzentrum Jever e.V. (bei schlechtem Wetter im LOK), Moorweg 2, 26441 Jever

Fr. 12.06. False Lefty (Indie-Rock aus Oldenburg)

Three Drums. Three Strings. That’s All It Needs.

Das ist False Lefty. Veva (AT) an den Drums und Thomas (GB) an der Gitarre. Reduziert bis aufs Maximum – was auf den ersten Blick wie ein abgedroschener Werbeslogan anmutet, ist unser Credo. Drei Trommeln und eine Gitarre mit nur drei Saiten formen unseren Sound. So sehr, wie das Setup durchaus Erinnerungen an die White Stripes wecken kann, so wenig tut es die Musik. False Lefty’s einzigartiger Stil bewegt sich zwischen Alternative Rock, Indie und Post-Punk, mit starkem rhythmischem Schwerpunkt und gekonntem Songwriting. Manchmal sogar fragil und beinahe zerbrechlich, aber immer kraftvoll, rhythmisch und unverwechselbar.

Nicht zuletzt durch die Musik schafft die Band eine einzigartige Atmosphäre um sich, die ihr Publikum in ihren Bann zieht. Sie stehen auch für eine neue Ära der Punkkultur, denn man kommt nicht drumherum sich zu fragen, was hinter dem ungewöhnlichen Bandnamen steckt. Umerzogene Linkshänder oder falsche Linke? False Lefty steht für klare Haltung und Working-class-Ethos: mehr Schulterschluss und weniger Wir-gegen-die-Mentalität. Oder anders gesagt: «l would rather be a false lefty, than no lefty at all».

Fr. 19.06. Flieder (Indie-Pop aus Würzburg)

Flieder berühren. Mit ehrlichen deutschen Texten und einem Sound, der zwischen zarter Melancholie und treibender Energie pendelt. Helen und Christian erzählen von Aufbruch und Ankommen, von Sehnsucht und Höhenflügen, von diesem einen Moment, der alles verändert – und tun das mit einer Intensität, die direkt unter die Haut geht. Dabei sind die Songs von Flieder keine belanglosen Pop-Hymnen, sondern fein gezeichnete Geschichten über das Leben, voller Sehnsucht und Melancholie. Der mehrstimmige Gesang verleiht den Stücken eine fast intime Nähe, während sich die Arrangements irgendwo zwischen federleichtem Indie-Pop und kraftvoller Soundkulisse bewegen.

Live entfalten Flieder ihre ganze Stärke: Hier geht es nicht um Effekthascherei, sondern um echte Emotionen, die auf der Bühne mit jeder Note spürbar werden. Ein Sound, der nicht nur gehört, sondern erlebt werden will – und lange nach dem letzten Akkord nachklingt.

https://fliedermusik.bandcamp.com/

Fr. 26.06. Loving Backwards (Psychedelic Rock aus Norden)

Loving Backwards ist eine aufstrebende experimentelle Indierock-Band. Ihr Sound ist beispielhaft für den Stil zeitgemäßer Kunst und Kommunikation: Psychedelic Rock Kompositionen, die acht Minuten dauern sollten – komprimiert in dreiminütige musikalische Kurztrips. So bringen Sie den Sound von damals mit den Ohren von heute zusammen.

Das Debütalbum der Band Rubbish Twilights verbindet klassischen Psych-Rock mit modernem Flair und entfaltet sich wie eine hypnotische Reise durch Illusion und Desillusionierung. Inspiriert vom Kontrast zwischen Wahrnehmung und Realität, schafft Loving Backwards weitläufige, immersive Klanglandschaften.

https://lovingbackwards.bandcamp.com/

Fr. 14.08. Not A Whale (Indie-Rock aus Bremen)

Not a Whale schaffen mit ihrem Indierock den Soundtrack fürs Kopfkino der Gegenwart.

Gitarrenloops schichten sich übereinander, Samples flackern auf wie Erinnerungsfetzen. Rhythmen spannen Bögen, die sich langsam, fast unmerklich, ins Große öffnen – ein wiederkehrendes Element der Band: die Songs bauen sich sorgfältig auf, Spannungen und Dynamik werden präzise gesteuert. Darüber liegt ein Gesang, der mehr andeutet als erklärt – charismatisch, nah und kraftvoll. Not A Whale verbinden treibende Gitarren, vielschichtige Rhythmen und expressive Vocals zu einem Sound, der sich jeder eindeutigen Verortung entzieht. Irgendwo zwischen frühem 90er-Indie, moderner Melancholie und musikalischer Neugier entsteht ein cineastischer Strom aus Licht und Schatten.

Ein Konzert von Not A Whale fühlt sich an wie eine Reise durchs Seelenleben in krisengeschüttelten Zeiten: leise Passagen dehnen sich aus, Spannungen bauen sich auf, Klangbilder verdichten sich zu Momenten, die nicht immer laut sein müssen, aber gerne am Ende explodieren. Musik, die bleibt – auch wenn der letzte Ton längst verklungen ist.

Mit der EP Black Hole, die am 17.04.2026 erschienen ist, öffnen Not A Whale ihren bislang geschlossensten Klangraum. Die Songs kreisen um Gegensätze: um gesellschaftliche Abgründe und persönliche Schwerkraft, aber ebenso um Hoffnung und fast euphorische Momente des Loslassens. Auf Black Hole begegnen sich der dunkelste und der hellste Song der Bandgeschichte. Dieses Spannungsfeld durchzieht die gesamte EP und verleiht ihr eine besondere Dichte. Produziert von Pascal El-Sauf im Studio Nord, entstand die bislang detailreichste und zugleich klarste Produktion der Band – ein Sound, der sowohl auf Platte als auch live intensiv wirkt und ausgereiftes Songwriting mit emotionaler Tiefe vereint.

https://notawhale1.bandcamp.com/

Fr. 21.08. Pollyanna + Malé (Singer/Songwriter-Anti-/Indie-Folk aus Lille, Frankreich)

Pollyanna ist das französische Indie-Folk Projekt von Isabelle Casier. Ihr ehrliches Songwriting und ihre herzerwärmende Stimme wird von ihrer Gitarre gestützt – mal elektrisch, mal akkustisch. Sie hat drei Alben mit englischsprachigen Songs veröffentlicht und hunderte Bühnen in mehreren Ländern bespielt. Die langjährige Vollzeit-Musikerin hat zudem ihr eigenes Label Acoustic Kitty gegründet. Ihr neuestes Album “Man Time” wurde 2022 in Frankreich veröffentlicht.

Die Melodien und die Stimmung der Musik von Pollyanna erinnert an Neil Young, Johnny Cash, Neko Case oder PJ Harvey. Die Texte behandeln die Besessenheiten des 21. Jahrhundert wie Reisen und Migration, Identitäten, Resilienz und den permanenten Drang, sich selbst zu definieren. Die Songs sind gleichzeitig zeitlos und außerordenltich zeitgemäß.

https://pollyanna.bandcamp.com/

An der Seite von Kerouac auf gleißenden Straßen zwischen Felswänden und Vulkanen träumt Malé von einer Revolution. Frisch aus dem Gefängnis entkommen, düst sie im Eiltempo und hört dabei Miles Davis und Lhasa. Vor dem Ende der Welt sehnt Madame von Gemeinschaft mit dem Publikum und noch einen Vers für die Strecke.

https://malechanson.bandcamp.com/album/lille-d-serte

Fr. 28.08. Silk Road Special (Ska, Polka, Rock aus Wilhelmshaven)

Silk Road Special ist eine musikalische Vagabundentruppe, mit Wurzeln von Kasachstan bis Irland. Sie pfeift auf Genregrenzen und schmeißt alles zusammen, was das Tanzbein schwingen und die Köpfe wippen lässt.

Mit Leidenschaft servieren sie eine heiße Mahlzeit aus dem brodelnden Klang-Kessel, der Ska-, Polka- und Rock-Rhythmen mischt, gewürzt mit einer Prise Funk und einem Hauch osteuropäischer Herzschwere. Eigene Lieder und musikalische Zitate sorgen, wie auch verschiedene Sprachen, für reichlich Abwechslung. Ihre Konzerte sind Eskapaden, die direkt in den Tanzwahnsinn führen – voller Überraschungen, Tempowechsel und schwindelerregenden Melodiespiralen.

Bereit für den Irrwitz?

https://silk-road-special.com/