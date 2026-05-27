Blacktoothed: veröffentlichen neue Single „Tell Me I’m Not Alone“

Mit Tell Me I’m Not Alone taucht die Leipziger Metalcore-Formation Blacktoothed tief in die Angst vor Veränderung, die Last der Selbstzweifel und den schmerzhaften Trost ein, in vertrauter Dunkelheit gefangen zu bleiben. Durch die Verschmelzung von ätherischem Gesang, einer rastlosen, von Drum & Bass inspirierten Energie und einer erdrückenden, modernen Härte verwandelt die Band innere Zerrissenheit in eine emotional aufgeladene Hymne, die sich gleichermaßen zutiefst verletzlich und explosiv kathartisch anfühlt.

Getragen von eindringlichen Melodien und einem unwiderstehlich wuchtigen Refrain, fängt der Track den emotionalen Widerspruch ein, den Versuch zu unternehmen, voranzugehen, während man gleichzeitig panische Angst vor dem hat, was vor einem liegt. Textzeilen wie „Every step feels like losing while I’m winning“ und „I’m afraid of what I create“ spiegeln die Ungewissheit des persönlichen Wachstums und den inneren Kampf wider, alte Versionen seiner selbst hinter sich zu lassen. Anstatt einfache Antworten zu liefern, kanalisieren Blacktoothed diese Emotionen in einen verzweifelten Appell nach Verbundenheit: „Tell me I’m not alone.“

Nach gemeinsamen Tourneen mit Bands wie The Amity Affliction, Emmure und Bad Omens etablieren sich Blacktoothed weiter als eine der fesselndsten modernen Heavy-Acts Deutschlands – eine Band, die cineastische Atmosphäre, rohe Emotionen und erdrückende Intensität zu einem Sound vereint, der weit über die Grenzen des Genres hinaus nachhallt. Mehr Informationen zu Blacktoothed findet ihr hier:

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