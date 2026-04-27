Blacktoothed: kehren mit neuer Single „Monsters“ zurück

Mit Monsters liefern Blacktoothed eines ihrer emotional direktesten und introspektivsten Alben ab. Der Song verbindet atmosphärischen Modern Rock mit rohen, ehrlichen Texten und taucht tief in die Angst ein, sich selbst zu verlieren, und den inneren Kampf, nicht zu jemandem zu werden, den man nicht mehr wiedererkennt.

Im Kern erkundet Monsters innere Dunkelheit, Selbstzweifel und die anhaltende Last von Gedanken, die einfach nicht verschwinden wollen. Der Song reflektiert, wie leicht die Realität verzerrt, Gefühle abgestumpft und verinnerlichte Lügen langsam die Oberhand gewinnen können. Zeilen wie „Losing our feelings / We break what’s real“ fangen dieses stille Auseinanderbrechen ein, während das wiederholte „Can’t let you turn into a monster“ sowohl wie eine Warnung als auch wie ein verzweifelter Versuch wirkt, das zu bewahren, was noch übrig ist.

Musikalisch erweitert die Band ihren charakteristischen Sound um ein starkes Gefühl von Kontrast und Atmosphäre. Treibende Instrumentierung und ausgefeilte Produktion treffen auf emotionale Verletzlichkeit, getragen von ausdrucksstarkem männlichem Gesang und eindringlichen weiblichen Backing-Vocals, die dem Song Tiefe und Spannung verleihen. Das Ergebnis ist eine dynamische Balance zwischen Härte und Weite, intensiv, ohne dabei an Melodie zu verlieren.

Blacktoothed haben ihren Sound und ihre Identität in den letzten Jahren stetig verfeinert und sich einen Namen gemacht, indem sie moderne Rockelemente mit emotionaler Tiefe und starkem Songwriting verbinden. Diese stetige Weiterentwicklung hat ihnen geholfen, ihr Publikum zu vergrößern und sich als unverwechselbare Stimme der Szene zu etablieren.

Mit Monsters gehen Blacktoothed einen weiteren Schritt nach vorn, nicht nur klanglich, sondern auch thematisch. Der Song handelt davon, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen, die Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen und darum zu kämpfen, angesichts all dessen, was einen zu erdrücken droht, menschlich zu bleiben.

Erlebt die Band live:

30.07.2026 I Full Rewind Festival I Löbnitz, DE

15.08.2026 I Summer Breeze I Dinkelsbühl, DE

Blacktoothed online:

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