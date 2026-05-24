Prince Of Failure: veröffentlichen cineastisches Video zum neuen Song „Jaded Mantra“

Prince Of Failure ist das neue Projekt von Daniel Tompkins (TesseracT) und Paul Ortiz (Chimp Spanner). Nach der kürzlichen Ankündigung ihres selbstbetitelten Debütalbums, dessen Veröffentlichung für den 19. Juni geplant ist, melden sich Prince Of Failure mit dem fantastischen Video zu Jaded Mantra zurück.

Jaded Mantra erzählt die Geschichte einer spirituellen Wiedergeburt und der Akzeptanz des eigenen Schatten-Selbst als etwas Heiliges.

Prince Of Failure kommentieren: „Der Schlusssong – ein Mantra der Resignation und der Wiedergeburt. Dies ist der Punkt der vollkommenen Akzeptanz: Der Prinz und ich werden eins. Das alte Selbst stirbt, damit das integrierte Selbst leben kann.“

Prince Of Failure markiert einen bedeutenden Wandel in Daniel Tompkins’ kreativem Schaffen. Das Album, das über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit Paul Ortiz (Chimp Spanner) geschrieben und entwickelt wurde, zeichnet eher einen langen inneren Prozess nach als einen einzelnen Moment der Inspiration. Das Material reflektiert Themen wie Neurodivergenz, „Masking“ (das Verbergen der eigenen Wesensart) und die psychische Last, ein Leben zu führen, das nicht im Einklang mit äußeren Erwartungen steht – Themen, die sowohl die Erzählung als auch den Klang der Platte prägen.

Die Entscheidung, das Album unter dem Namen Prince Of Failure zu veröffentlichen, spiegelt die kollaborative Identität des Projekts wider und grenzt es von Tompkins’ früheren Rollen ab. Sie ermöglicht es dem Werk, eigenständig und zu seinen eigenen Bedingungen zu existieren – frei von Verweisen auf vergangene Erwartungen. Prince Of Failure steht nun als offizielle kreative Partnerschaft zwischen Tompkins und Ortiz da: eine gemeinsame Vision mit langfristiger Ausrichtung. Mehr Informationen zu Prince Of Failure findet ihr hier.