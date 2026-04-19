Prince Of Failure: haben ersten Song „Horizon“ vom Debütalbum veröffentlicht

Prince Of Failure – Daniel Tompkins (Tesseract) und Paul Ortiz (Chimp Spanner) – veröffentlichen am 19.06. ihr selbst betiteltes Debütablbum.

Nun veröffentlichte das Duo den ersten Song Horizon feat. Kristyn Hope (Daedric) mit einem cineastischen Video:

Prince Of Failure markiert einen Wendepunkt in Daniel Tompkins’ kreativem Schaffen. Das Album, das über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit Paul Ortiz (Chimp Spanner) geschrieben und entwickelt wurde, zeichnet einen langen inneren Prozess nach und ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Inspirationsmoments. Die Songs reflektieren Neurodivergenz, Maskierung und die psychische Belastung, die ein Leben jenseits der Erwartungen mit sich bringt – Themen, die sowohl die Erzählung als auch den Sound des Albums prägen.

Prince Of Failure Tracklist:

1. The Glass Veil

2. Dream Stealer

3. Moonlight

4. Phantom

5. Fragile Crown

6. Saturn’s Shadow

7. Silent Throne [04:50]

8. Horizon (Feat. Kristyn Hope)

9. Palace Of Echoes

10. Prince Of Failure

11. Heartless

12. Jaded Mantra