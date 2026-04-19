Generation Steel: veröffentlichen den Titeltrack ihres kommenden Studioalbums „Steelmachine“

Nomen Est Omen … mit dem hymnischen Track Steelmachine veröffentlichen Generation Steel ihre erste neue Single und gleichzeitig den Titelsong ihres kommenden, dritten Studioalbums.

Es ist der erste Track in der neuen Besetzung, die mit Gitarrist Thilo Hermann (ex-Running Wild, ex-Grave Digger, ex-Risk) und Frontmann Mike Stark (Feanor, Stormburner) komplettiert wurde. Bandleader Jack the Riffer kommentiert: „Der Song beschreibt eine kalte, zerstörerische Macht („Steelmachine“) als Symbol für moderne Kriegs- und Technologiesysteme, die von Menschen erschaffen wurden, aber unkontrollierbare Gewalt und Leid verursachen. Gleichzeitig kritisiert er, dass diese Zerstörung aus menschlichem Hass und Machtstreben entsteht und letztlich auf uns selbst zurückfällt. Aktuell wird Macht oft missbraucht und vieles, was momentan passiert, hat zerstörerisches Potenzial. Der Song ist der Titeltrack unseres neuen Albums.“

Iron Savior Mastermind Piet Sielck veredelt und vollendet derzeit als Produzent das kommende Album, das pünktlich vor dem Start der gemeinsamen Heavy Metal Mania Tournee mit Mystic Prophecy und Iron Savior am 16. Oktober erscheinen wird.

Heavy Metal Mania 𝗧our 2026

Double Headliners: Mystic Prophecy & Iron Savior

Special Guest: Generation Steel

13.11.26 · (DE) Siegburg | Kubana Live Club

26.11.26 · (DE) Nürnberg | Hirsch

27.11.26 · (DE) Lindau | Club Vaudeville

28.11.26 · (DE) Freiburg | Crash

03.12.26 · (DE) Aschaffenburg | Colos-Saal

04.12.26 · (DE) Bochum | Matrix

05.12.26 · (DE) Oldenburg | MTS

10.12.26 · (BE) Kortrijk | DVG Club

11.12.26 · (DE) Osnabrück | Hyde Park

12.12.26 · (DE) Köln | MTC

13.12.26 · (DE) Mannheim | 7er Club

Präsentiert von Dragon Productions, Roar, Perception, Fireflash Records, Powermetal.de & RockWorld24.com