Generation Steel: auf Tour mit Mystic Prophecy und Iron Savior

Bei Generation Steel stehen die Zeichen weiter auf Sturm: Während sich die hessische Heavy-Metal-Band aktuell in den finalen Studioarbeiten zu ihrem dritten Longplayer befindet, wurde nun die nächste große Live-Offensive angekündigt. Ab November 2026 begleiten Generation Steel ihre Landsmänner Mystic Prophecy und Iron Savior auf deren gemeinsamer Doppel-Headliner-Tour und komplettieren damit das Teutonische Metal-Trio der Heavy Metal Mania Tour ’26.

Gitarrist Jack The Riffer kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, euch unser neues Line-Up und unsere neuen Songs zu präsentieren. Die Heavy Metal Mania-Tour ist dafür der ideale Rahmen. Gemeinsam mit unseren Freunden von Mystic Prophecy und Iron Savior liefern wir euch den Metal-Wahnsinn. Stay Metal! Stay Steel!“

An seiner Seite steht künftig Gitarrist Thilo Hermann (u. a. ex-Running Wild, ex-Grave Digger, ex-Risk), der gemeinsam mit Jack The Riffer das neue Gitarren-Duo der Band bildet.

Produziert wird das kommende Album von Iron Savior-Mastermind Piet Sielck, der dem neuen Werk den finalen Schliff verleiht.

Der Release ist für Oktober 2026 geplant – pünktlich vor Tourstart.

Heavy Metal Mania Tour ’26

Double Headliner: Mystic Prophecy & Iron Savior

Special Guest: Generation Steel

13.11.26 – Siegburg, Kubana Live Club

26.11.26 – Nürnberg, Hirsch

27.11.26 – Lindau, Club Vaudeville

28.11.26 – Freiburg, Crash

03.12.26 – Aschaffenburg, Colos-Saal

04.12.26 – Bochum, Matrix

05.12.26 – Oldenburg, MTS

10.12.26 – Kortrijk (BE), DVG Club

11.12.26 – Osnabrück, Hyde Park

12.12.26 – Köln, MTC

13.12.26 – Mannheim, 7er Club

Präsentiert von Dragon Productions, Roar, Perception, Fireflash Records, Powermetal.de und RockWorld24.com.

Mit neuem Material, frischem Line-Up und starker Produktion im Rücken dürften Generation Steel ihren Status als feste Größe im deutschen Heavy Metal weiter ausbauen.