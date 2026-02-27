Generation Steel: auf Tour mit Mystic Prophecy und Iron Savior

Bei Generation Steel stehen die Zeichen weiter auf Sturm: Während sich die hessische Heavy-Metal-Band aktuell in den finalen Studioarbeiten zu ihrem dritten Longplayer befindet, wurde nun die nächste große Live-Offensive angekündigt. Ab November 2026 begleiten Generation Steel ihre Landsmänner Mystic Prophecy und Iron Savior auf deren gemeinsamer Doppel-Headliner-Tour und komplettieren damit das Teutonische Metal-Trio der Heavy Metal Mania Tour ’26.
Gitarrist Jack The Riffer kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, euch unser neues Line-Up und unsere neuen Songs zu präsentieren. Die Heavy Metal Mania-Tour ist dafür der ideale Rahmen. Gemeinsam mit unseren Freunden von Mystic Prophecy und Iron Savior liefern wir euch den Metal-Wahnsinn. Stay Metal! Stay Steel!“
An seiner Seite steht künftig Gitarrist Thilo Hermann (u. a. ex-Running Wild, ex-Grave Digger, ex-Risk), der gemeinsam mit Jack The Riffer das neue Gitarren-Duo der Band bildet.
Produziert wird das kommende Album von Iron Savior-Mastermind Piet Sielck, der dem neuen Werk den finalen Schliff verleiht.
Der Release ist für Oktober 2026 geplant – pünktlich vor Tourstart.
Heavy Metal Mania Tour ’26
Double Headliner: Mystic Prophecy & Iron Savior
Special Guest: Generation Steel
13.11.26 – Siegburg, Kubana Live Club
26.11.26 – Nürnberg, Hirsch
27.11.26 – Lindau, Club Vaudeville
28.11.26 – Freiburg, Crash
03.12.26 – Aschaffenburg, Colos-Saal
04.12.26 – Bochum, Matrix
05.12.26 – Oldenburg, MTS
10.12.26 – Kortrijk (BE), DVG Club
11.12.26 – Osnabrück, Hyde Park
12.12.26 – Köln, MTC
13.12.26 – Mannheim, 7er Club
Präsentiert von Dragon Productions, Roar, Perception, Fireflash Records, Powermetal.de und RockWorld24.com.
Mit neuem Material, frischem Line-Up und starker Produktion im Rücken dürften Generation Steel ihren Status als feste Größe im deutschen Heavy Metal weiter ausbauen.