Sandberg A/S – Laptop Powerbank 20000 PD100W

Hersteller: Sandberg A/S
Typ: Laptop Powerbank 20000 PD100W
Gewicht: 400 g
Link: https://sandberg.world/de-de/product/laptop-powerbank-20000-pd100w#!tab=package
Preis: 114,99 €
Mit der Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W bringt Sandberg eine vielseitige Hochleistungs-Powerbank auf den Markt, die speziell für mobile Arbeitsplätze, Reisen und professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Die Kombination aus hoher Ausgangsleistung, variablen Spannungen und integrierter UPS-Funktion hebt das Gerät deutlich von klassischen Powerbanks ab.
Bereits auf den ersten Blick wird klar: Diese Powerbank richtet sich nicht nur an Smartphone-Nutzer, sondern vor allem an Anwender, die unterwegs Laptops, Kameras, Router, Monitore oder andere energiehungrige Geräte zuverlässig betreiben möchten. Mit einer Kapazität von 20.000 mAh, beziehungsweise 74 Wh, bleibt sie zudem unter der Grenze für Flugreisen und darf damit problemlos im Handgepäck mitgeführt werden.
Bis zu 100 Watt Leistung für moderne Notebooks
Zusätzlich bietet das Gerät einen flexibel einstellbaren DC-Ausgang. Dieser liefert zwischen 3,3 und 24 Volt und lässt sich in präzisen 0,1-Volt-Schritten konfigurieren. Gerade für professionelle Nutzer eröffnet das zahlreiche Möglichkeiten – etwa beim Betrieb von Kameraequipment, Netzwerkhardware oder Spezialgeräten mit individueller Spannungsversorgung.
Solarladung und Pass-Through-Charging
Für Outdoor-Einsätze oder längere Reisen unterstützt die Powerbank das Laden über Solarmodule. Der DC1-Eingang akzeptiert Spannungen von 5 bis 24 Volt bei bis zu 96 Watt. Dadurch lässt sich das Gerät flexibel mit verschiedenen Solarpanels kombinieren.
Ebenfalls an Bord ist Pass-Through-Charging. Die Powerbank kann also gleichzeitig geladen werden, während angeschlossene Geräte weiterhin mit Energie versorgt werden. Das erhöht die Alltagstauglichkeit erheblich – besonders im mobilen Büro oder auf längeren Touren.