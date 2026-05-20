Sandberg A/S – Laptop Powerbank 20000 PD100W

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Laptop Powerbank 20000 PD100W

Capacity: 20000 mAh / 3.7V / 74 Wh

DC1-port input: 5-24V/4A, 96W max

DC1-port input: 5-24V/4A, 96W max DC1-port output: 3.3V-24V, 96W Max

DC1-port output: 3.3V-24V, 96W Max 3.3V-19V 5A Max ; 20V-24V 4A Max (Adjustable by 0.1V steps).

3.3V-19V 5A Max ; 20V-24V 4A Max (Adjustable by 0.1V steps). DC2-port output: UPS function 12V/3A, 36W max

DC2-port output: UPS function 12V/3A, 36W max USB-C PD input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max) USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A (100W max) USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A (20W max)

USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A (20W max) Supports Pass-Through Charging: Yes

Supports Pass-Through Charging: Yes Auto power off for low consumption (<150 mA) for USB-C and USB-A output

Auto power off for low consumption (<150 mA) for USB-C and USB-A output Always-on-function for DC1 and DC2 output

Always-on-function for DC1 and DC2 output DC5521 port standard

DC5521 port standard Charge temperature: 0~45℃

Charge temperature: 0~45℃ Discharge temperature: -10~60℃

Gewicht: 400 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/laptop-powerbank-20000-pd100w#!tab=package

Preis: 114,99 €

Mit der Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W bringt Sandberg eine vielseitige Hochleistungs-Powerbank auf den Markt, die speziell für mobile Arbeitsplätze, Reisen und professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Die Kombination aus hoher Ausgangsleistung, variablen Spannungen und integrierter UPS-Funktion hebt das Gerät deutlich von klassischen Powerbanks ab.

Bereits auf den ersten Blick wird klar: Diese Powerbank richtet sich nicht nur an Smartphone-Nutzer, sondern vor allem an Anwender, die unterwegs Laptops, Kameras, Router, Monitore oder andere energiehungrige Geräte zuverlässig betreiben möchten. Mit einer Kapazität von 20.000 mAh, beziehungsweise 74 Wh, bleibt sie zudem unter der Grenze für Flugreisen und darf damit problemlos im Handgepäck mitgeführt werden.

Bis zu 100 Watt Leistung für moderne Notebooks

Zusätzlich bietet das Gerät einen flexibel einstellbaren DC-Ausgang. Dieser liefert zwischen 3,3 und 24 Volt und lässt sich in präzisen 0,1-Volt-Schritten konfigurieren. Gerade für professionelle Nutzer eröffnet das zahlreiche Möglichkeiten – etwa beim Betrieb von Kameraequipment, Netzwerkhardware oder Spezialgeräten mit individueller Spannungsversorgung.

Solarladung und Pass-Through-Charging

Für Outdoor-Einsätze oder längere Reisen unterstützt die Powerbank das Laden über Solarmodule. Der DC1-Eingang akzeptiert Spannungen von 5 bis 24 Volt bei bis zu 96 Watt. Dadurch lässt sich das Gerät flexibel mit verschiedenen Solarpanels kombinieren.

Ebenfalls an Bord ist Pass-Through-Charging. Die Powerbank kann also gleichzeitig geladen werden, während angeschlossene Geräte weiterhin mit Energie versorgt werden. Das erhöht die Alltagstauglichkeit erheblich – besonders im mobilen Büro oder auf längeren Touren.