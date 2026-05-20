Mezzrow: veröffentlichen neue Single “In The Labyrinth Of Eternal Suffering”

„Bay Area Thrash Metal – Made in Sweden“, dafür stehen Mezzrow mit ihrem unverkennbaren Sound. Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2021 feiert die Band ihre Wiedergeburt samt zweiten Frühling in einem. Mit Summon Thy Demons (2023) und Embrace The Awakening (2025) veröffentlichte das Quintett aus Nyköping zwei äußerst empfehlenswerte Alben, die nahtlos an das anknüpfen, was einst mit ihrem legendären Debütalbum Then Came The Killing (1990) begann.

Nun veröffentlichten Mezzrow eine brandneue Single mit dem Titel In The Labyrinth Of Eternal Suffering, die auch eine neue im Sound der Band offenbart. Sänger Uffe Pettersson kommentiert: „Der Song ist ein ziemlich düsteres Stück, in dem sich der Text mit dem Labyrinth befasst, das eine Metapher für das Leben ist, und zwar aus einer eher kämpferischen Perspektive. Er entstand während der Embrace The Awakening-Sessions, wobei wir ihn vor der Veröffentlichung noch ziemlich stark überarbeitet haben. Am Ende wurde es ein richtig thrashiger Song daraus, mit vielen „schwedischen“ Melodien und inspiriert vom traditionellen Göteborg-Sound. Das schafft eine coole Atmosphäre und einen Song, auf den man stolz sein kann!“

Inmitten der florierenden „zweiten Welle“ der schwedischen Thrash-Szene – mit Bands wie Bloodstain, Methane, Savage Mania, Hostilia und Veteranen wie FKÜ – haben sich Mezzrow als wichtige Konstante positioniert. Sie hatten in den letzten Jahren das Privileg, die Bühne mit namhaften Bands zu teilen, darunter: Exodus, Dark Tranquillity, Asphyx, Coroner, Myrkur, Blood Red Throne, Candlemass und viele mehr. Dies führte schließlich zu einem Vertrag mit We Live Agency, einer Booking-Agentur mit einem breiten Netzwerk, und die Zukunft sieht nun für die schwedische Thrash-Metal-Band vielversprechend aus.

In The Labyrinth Of Eternal Suffering beweist einmal mehr, dass Mezzrow eine treibende Kraft im globalen Thrash-Revival bleiben!

Mezzrow sind:

Ulf „Uffe“ Pettersson – Gesang

Conny Welén – Bass

Magnus Söderman – Leadgitarre

Ronnie Björnström – Gitarre

Alvaro „Alvis“ Svanerö – Schlagzeug