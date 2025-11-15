Mezzrow: feiern Album-Release von „Embrace The Awakening“ mit neuem Musikvideo zu „Sleeping Cataclysm“

Die schwedischen Thrash-Metal-Veteranen Mezzrow melden sich eindrucksvoll zurück: Mit Embrace The Awakening erscheint ihr neues Studioalbum über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music. Das Werk markiert das nächste Kapitel einer Band, die fest entschlossen ist, ihre Geschichte mit voller Wucht weiterzuschreiben.

Zur Feier des Tages hat die Band auch ein brandneues Musikvideo am Start: Sleeping Cataclysm zeigt Mezzrow in Bestform; ein aggressiver, präzise gespielter Thrash-Track, der keine Kompromisse macht. Scharf, druckvoll und auf den Punkt: moderner Thrash, der sich nicht in der Vergangenheit verliert.

Embrace The Awakening ist ab sofort erhältlich, als 2-CD-Digipak inklusive des Bonus-Albums Keep It True – Live, als 1-LP-Vinyl in der Bloodred Sky Marbled-Edition sowie in digitalen Formaten.

Weitere Infos zu Mezzrow und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: