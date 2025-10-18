Mezzrow: veröffentlichen Video zur neuen Single „In Shadows Deep“ aus dem kommenden Album „Embrace The Awakening“

Am 14. November 2025 erscheint das neue Studioalbum Embrace The Awakening der schwedischen Thrash-Metal-Institution Mezzrow über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music.

Nach den ersten Single-Auskopplungen Architects Of The Silent War und Symphony Of Twisted Souls, präsentieren Mezzrow nun mit In Shadows Deep die wohl düsterste und härteste Nummer des Albums – begleitet von einem offiziellen Videoclip. Seht ihn euch hier an:

Bassist Conny Welén verrät uns über den Song: „Irgendwann in der Karriere eines Metal-Musikers will man wahrscheinlich mal einen Song über Jack The Ripper schreiben, oder? Das hier ist unser Jack–The–Ripper-Song – aus der Ich-Perspektive. Und es ist außerdem der härteste Song auf dem Album!“

In Shadows Deep zieht den Hörer mitten in die Gedankenwelt einer der berüchtigtsten Gestalten der Geschichte. Mit messerscharfen Riffs und kompromissloser Wucht zeigen sich Mezzrow hier von ihrer dunkelsten Seite.

