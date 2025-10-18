Atlas: im Oktober und November auf EU/UK Tour mit Orbit Culture und Geaera

Mit der neuen Single Salt And Sulfur im Gepäck gehen Atlas ab Oktober 2025 mit Orbit Culture und Gaerea auf eine ausgiebige Europa- und UK-Tour. Live entfaltet die Band ihr volles Gewicht – eine intensive Erfahrung, die gleichermaßen schmerzhaft, lindernd und erhaben ist.
Death Above Life Tour 2025
Orbtit Culture
w/ Special Guests: Gaerea & Atlas
OCT 21 – Hamburg, DE @ Markthalle
OCT 22 – Berlin, DE @ Columbia Theater
OCT 24 – Warsaw, PL @ Proxima
OCT 25 – Krakow, PL @ Kwadrat
OCT 26 – Dresden, DE @ Parkhotel
OCT 27 – Prague, CZ @ Roxy
OCT 28 – Vienna, AT @ Simm City
OCT 29 – Munich, DE @ Backstage Werk
OCT 31 – Zurich, CH @ Komplex 457
NOV 01 – Frankfurt, DE @ Batschkapp
NOV 02 – Cologne, DE @ Carlswerk Victoria Hall
NOV 04 – Antwerp, BE @ Trix
NOV 05 – Lille, FR @ Splendid
NOV 06 – Paris, FR @ Bataclan
NOV 08 – Manchester, UK @ Damnation Festival
NOV 10 – Newcastle, UK @ NX
NOV 11 – Glasgow, UK @ SWG3
NOV 12 – Leeds, UK @ Stylus
NOV 14 – Wolverhampton, UK @ KK Steel Mill
NOV 15 – Bristol, UK @ Electric
NOV 16 – London, UK @ Electric Ballroom
NOV 19 – Eindhoven, NL @ Effenaar
NOV 21 – Malmo, SE @ Slagthuset
NOV 22 – Gothenburg, SE @ Filmstudios
NOV 24 – Helsinki, FI @ House of Culture
NOV 26 – Stockholm, SE @ Fallan
NOV 27 – Oslo, NO @ Rockefeller
NOV 28 – Karlstad, SE @ Nöjesfabriken
NOV 29 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset
NOV 30 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset
Atlas versinken mit Salt And Sulfur in eiskalte Tiefen von Trauer und Vergänglichkeit. Dunkel, schwer und doch von einer durchschneidenden Zerbrechlichkeit geprägt: Mit ihrer neuen Single Salt And Sulfur melden sich die finnischen Northcore-Visionäre Atlas eindrucksvoll zurück. Dieser Song zeigt die Finnen in einer Form, die gleichermaßen kompromisslos, wie zutiefst verletzlich ist.
Atlas zeigen mit Salt And Sulfur wie sehr sie ihre Fähigkeit verfeinert haben, brutale Härte mit atmosphärischer Tiefe zu verweben. Jeder Ton ist durchzogen von eisiger Melancholie, jeder Break wirkt wie ein Schlag in die Magengrube – und doch bleibt ein Gefühl von Erlösung zurück.
Atlas sind:
Patrik Nuorteva – Gesang
Tuomas Kurikka – Gitarre
Leevi Luoto – Gitarre, Hintergrundgesang
Aku Karjalainen – Schlagzeug
Kevin Apostol – Bass
