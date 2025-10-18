Atlas: im Oktober und November auf EU/UK Tour mit Orbit Culture und Geaera

Mit der neuen Single Salt And Sulfur im Gepäck gehen Atlas ab Oktober 2025 mit Orbit Culture und Gaerea auf eine ausgiebige Europa- und UK-Tour. Live entfaltet die Band ihr volles Gewicht – eine intensive Erfahrung, die gleichermaßen schmerzhaft, lindernd und erhaben ist.

Death Above Life Tour 2025

Orbtit Culture

w/ Special Guests: Gaerea & Atlas

OCT 21 – Hamburg, DE @ Markthalle

OCT 22 – Berlin, DE @ Columbia Theater

OCT 24 – Warsaw, PL @ Proxima

OCT 25 – Krakow, PL @ Kwadrat

OCT 26 – Dresden, DE @ Parkhotel

OCT 27 – Prague, CZ @ Roxy

OCT 28 – Vienna, AT @ Simm City

OCT 29 – Munich, DE @ Backstage Werk

OCT 31 – Zurich, CH @ Komplex 457

NOV 01 – Frankfurt, DE @ Batschkapp

NOV 02 – Cologne, DE @ Carlswerk Victoria Hall

NOV 04 – Antwerp, BE @ Trix

NOV 05 – Lille, FR @ Splendid

NOV 06 – Paris, FR @ Bataclan

NOV 08 – Manchester, UK @ Damnation Festival

NOV 10 – Newcastle, UK @ NX

NOV 11 – Glasgow, UK @ SWG3

NOV 12 – Leeds, UK @ Stylus

NOV 14 – Wolverhampton, UK @ KK Steel Mill

NOV 15 – Bristol, UK @ Electric

NOV 16 – London, UK @ Electric Ballroom

NOV 19 – Eindhoven, NL @ Effenaar

NOV 21 – Malmo, SE @ Slagthuset

NOV 22 – Gothenburg, SE @ Filmstudios

NOV 24 – Helsinki, FI @ House of Culture

NOV 26 – Stockholm, SE @ Fallan

NOV 27 – Oslo, NO @ Rockefeller

NOV 28 – Karlstad, SE @ Nöjesfabriken

NOV 29 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset

NOV 30 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset

Tickets: https://www.orbitculture.com/home

Atlas versinken mit Salt And Sulfur in eiskalte Tiefen von Trauer und Vergänglichkeit. Dunkel, schwer und doch von einer durchschneidenden Zerbrechlichkeit geprägt: Mit ihrer neuen Single Salt And Sulfur melden sich die finnischen Northcore-Visionäre Atlas eindrucksvoll zurück. Dieser Song zeigt die Finnen in einer Form, die gleichermaßen kompromisslos, wie zutiefst verletzlich ist.

Atlas zeigen mit Salt And Sulfur wie sehr sie ihre Fähigkeit verfeinert haben, brutale Härte mit atmosphärischer Tiefe zu verweben. Jeder Ton ist durchzogen von eisiger Melancholie, jeder Break wirkt wie ein Schlag in die Magengrube – und doch bleibt ein Gefühl von Erlösung zurück.

Atlas sind:

Patrik Nuorteva – Gesang

Tuomas Kurikka – Gitarre

Leevi Luoto – Gitarre, Hintergrundgesang

Aku Karjalainen – Schlagzeug

Kevin Apostol – Bass

Atlas online:

https://www.facebook.com/atlasfin

https://www.instagram.com/atlasfin/